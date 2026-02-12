Slušaj vest

Potresna regionalna miniserija "Smola" premijerno stiže na platformu Voyo! Serija je zasnovana na istinitim ispovestima žena koje su prošle kroz onlajn nasilje i obrađuje temu osvetničke pornografije.

"Smola" kroz četiri epizode prati trudnicu Minu, kojoj u najosetljivijem periodu života jedan klik uništi sve ono što je godinama gradila. "Smola" na platformu Voyo stiže u petak, a tokom naredna dva vikenda gledaoci će imati priliku da vide autentičan prikaz onlajn nasilja i posledice koje ono donosi.

Poznata beogradska glumica Milica Stefanović tumači Minu, mladu ženu koja se nađe u vrtlogu nemilih događaja kada njen intimni video sa bivšim dečkom dospe u javnost. U sedmom mesecu trudnoće, njen svet se raspada. Budući suprug nije ono što se čini, a njeni roditelji su na ivici sloma. Dok pokušava da ukloni video sa interneta i zaštiti svoj ugled, porodicu i karijeru, Mina pronalazi hrabrost da se suoči sa situacijom, svega dva meseca pre nego što će na svet doneti svoje dete.

Seriju "Smola"; autorski potpisuju reditelj i scenarista Slobodan Skerlić i producentkinja Bojana Maljević, obrađujući jednu od gorućih tema današnjice. Nesiguran digitalni identitet, onlajn nasilje i posledice koje ostaju zauvek – autori apostrofiraju jedno od najvažnijih pitanja sveta u kojem živimo, uz potreban i važan naglasak na žrtve i njihove porodice.

Jedna od najvažnijih miniserija snimljenih u regionu u poslednje vreme premijerno stiže na platformu Voyo u petak, 13. februara. Hvalevrednom projektu doprinosi i snažna glumačka postava – uz Milicu Stefanović u glavnoj ulozi, u seriji "Smola" ističu se Strahinja Blažić, Milica Gojković, Marko Baćović, Srđan Timarov i Marko Gvero. Treba istaći i reditelja i scenaristu Slobodana Skerlića, koji potpisuje hvaljene projekte poput serije "Klan" i filma "Do koske".

Ne propustite – serija "Smola"; na platformi Voyo od 13. februara! Prve dve epizode biće dostupne u petak i subotu!