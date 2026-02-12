Slušaj vest

GoFundMe kampanja pokrenuta nakon smrti Džejmsa Van der Bika prikupila je više od 26.000 donacija, od kojih su neke i mesečne uplate za njegovu porodicu. Prijatelji i fanovi zvezde serije "Dosonov svet" udružili su snage i za samo 24 sata prikupili više od 1,3 miliona dolara kako bi pomogli njegovoj supruzi Kimberli i njihovoj deci.

Cilj premašen višestruko

Kampanju su pokrenuli prijatelji Kimberli Van der Bik nakon što je glumac preminuo u sredu, 11. februara. Prvobitni cilj bio je 250.000 dolara, ali je suma rasla iz sata u sat kako su pristizale nove donacije.

Do sada je uplaćeno više od 26.000 donacija, a među njima je i nekoliko trajnih mesečnih uplata.

1/7 Vidi galeriju Džejms van der Bik Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Good Morning America/ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poznati među najvećim donatorima

Među najvećim pojedinačnim donatorima su reditelj filma Wicked Džon M. Ču i menadžer i investitor Gaj Oseri, koji su donirali po 10.000 dolara. Fondacija Marle Mejpls, koju je osnovala glumica Marla Mejpls, uplatila je 5.000 dolara.

Podršku su pružile i druge poznate ličnosti. Zoe Saldanja je, prema objavi na mreži X, donirala mesečnu uplatu od 2.500 dolara. Derek Haf i Danika Mekelar takođe su doprineli fondu, što je Mekelar potvrdila u komentarima na Hafovu Instagram objavu posvećenu preminulom glumcu.

„Troškovi lečenja iscrpeli su porodicu“

U opisu kampanje navedeno je da su „troškovi Džejmsovog lečenja i dugotrajne borbe sa rakom ostavili porodicu bez finansijskih sredstava“.

„Naporno rade kako bi ostali u svom domu i obezbedili da deca nastave školovanje i zadrže makar deo stabilnosti tokom ovog izuzetno teškog perioda“, stoji u objavi.

„Svaka donacija, bez obzira na iznos, pomoći će Kimberli i njenoj porodici da pronađu nadu i sigurnost dok pokušavaju da obnove svoje živote. Hvala vam što razmatrate mogućnost da im pomognete.“

Džejms van der Bik Foto: Good Morning America/ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Iza sebe ostavio šestoro dece

Van Der Bik je sa suprugom Kimberli imao šestoro dece — ćerke Oliviju (15), Anabel (12), Emiliju (9 i po) i Gvendolin (7), kao i sinove Džošuu (13) i Džeremaju (4).

Kimberli je vest o njegovoj smrti podelila na Instagramu 11. februara.

„Naš voljeni Džejms Dejvid Van Der Bik preminuo je jutros mirno“, napisala je. „Svoje poslednje dane dočekao je sa hrabrošću, verom i dostojanstvom. Mnogo toga ima da se kaže o njegovim željama, ljubavi prema čovečanstvu i svetosti vremena… Ti dani će doći. Za sada vas molimo za mir i privatnost dok tugujemo za našim voljenim suprugom, ocem, sinom, bratom i prijateljem.“

Glumcu je 2023. dijagnostikovan rak debelog creva u trećem stadijumu, a javnosti je to saopštio u novembru 2024. godine.

„Privatno se nosim sa ovom dijagnozom i preduzimam korake ka izlečenju, uz podršku svoje neverovatne porodice“, rekao je tada.

Nakon njegove smrti, brojni prijatelji i kolege oprostili su se od njega. Kejti Holms, njegova partnerka iz serije "Dosonov svet", napisala je da je „zahvalna što je mogla da bude deo Džejmsovog životnog puta“ i opisala ga kao „voljenog“.