Dokumenti koji su nedavno dospeli u javnost navodno otkrivaju komunikaciju između Džefrija Epstajna i autora knjiga o samopomoći Dipaka Čopre, i to godinama nakon što je Epstajn 2008. osuđen zbog podvođenja maloletnica.

Poziv u Izrael i sporni ton poruka

U mejlu iz februara 2017. godine, Čopra navodno poziva Epstajna da mu se pridruži na putovanju u Izrael sa neimenovanom grupom ljudi.

„Dođi sa nama u Izrael. Opusti se i zabavi sa zanimljivim ljudima. (Ako želiš, koristi lažno ime). Povedi svoje devojke. Biće zabavno imati te sa nama. Ljubav“, stoji u poruci.

Mesec dana kasnije, u drugoj razmeni poruka, njih dvojica navodno razgovaraju o Bogu i ćelijama ljudskog tela, nakon čega Čopra piše:

„Ćelije su ljudski konstrukt. Ne postoji tako nešto! Univerzum je ljudski konstrukt. Ne postoji tako nešto. Slatke devojke su svesne kada prave buku.“

Kasnije u diskusiji dodaje:

„Bog je konstrukt. Slatke devojke su stvarne.“

U istoj prepisci, Epstajn navodno pita Čopru: „Jesi li mi našao neku slatku Izraelku?“

Čopra: „Duboko sam ožalošćen“

Nakon što su mejlovi postali javni, Čopra je objavio saopštenje u kojem navodi da je „duboko ožalošćen patnjom žrtava u ovom slučaju“ i negirao bilo kakvu umešanost u „kriminalno ili eksploatatorsko ponašanje“.

„Svaki kontakt koji sam imao bio je ograničen i nije bio povezan ni sa kakvom zloupotrebom. Neke ranije razmene mejlova su isplivale u javnost i odražavaju lošu procenu u tonu. Zbog toga žalim i razumem kako danas zvuče, imajući u vidu ono što je tada bilo javno poznato. Moj fokus ostaje na podršci odgovornosti, prevenciji i naporima da se zaštite i podrže preživeli“, naveo je.

Po čemu je poznat Dipaka Čopre?

On je poznat širom sveta kao bestseler autor, guru poznatih ličnosti poput Opre, praktičar nove medicine koja je često kritikovana kao pseudonaučna, osnivač Chopra Centra, holističkog wellness centra koji je nekada bio u Karsbadu, i bivši profesor na Univerzitetu Kalifornija u San Dijegu.