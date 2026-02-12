Slušaj vest

Dokumenti koji su nedavno dospeli u javnost navodno otkrivaju komunikaciju između Džefrija Epstajna i autora knjiga o samopomoći Dipaka Čopre, i to godinama nakon što je Epstajn 2008. osuđen zbog podvođenja maloletnica.

Poziv u Izrael i sporni ton poruka

U mejlu iz februara 2017. godine, Čopra navodno poziva Epstajna da mu se pridruži na putovanju u Izrael sa neimenovanom grupom ljudi.

„Dođi sa nama u Izrael. Opusti se i zabavi sa zanimljivim ljudima. (Ako želiš, koristi lažno ime). Povedi svoje devojke. Biće zabavno imati te sa nama. Ljubav“, stoji u poruci.

Mesec dana kasnije, u drugoj razmeni poruka, njih dvojica navodno razgovaraju o Bogu i ćelijama ljudskog tela, nakon čega Čopra piše:

„Ćelije su ljudski konstrukt. Ne postoji tako nešto! Univerzum je ljudski konstrukt. Ne postoji tako nešto. Slatke devojke su svesne kada prave buku.“

Dipaka Čopre
Dipaka Čopre Foto: Julia Mineeva/EGBN TV News/Alamy Live News / Alamy / Profimedia

Kasnije u diskusiji dodaje:

„Bog je konstrukt. Slatke devojke su stvarne.“

U istoj prepisci, Epstajn navodno pita Čopru: „Jesi li mi našao neku slatku Izraelku?“

Ostrvo Džefrija Epstajna ovako izgleda:

Ostrvo Džefrija Epstajna Foto: Emily Michot / Zuma Press / Profimedia, Printscreen YouTube/NBC News

Čopra: „Duboko sam ožalošćen“

Nakon što su mejlovi postali javni, Čopra je objavio saopštenje u kojem navodi da je „duboko ožalošćen patnjom žrtava u ovom slučaju“ i negirao bilo kakvu umešanost u „kriminalno ili eksploatatorsko ponašanje“.

Džefri Epstajn u sivoj majici
Džefri Epstajn Foto: New York State Division of Crimi/New York State Division of Crimi

„Svaki kontakt koji sam imao bio je ograničen i nije bio povezan ni sa kakvom zloupotrebom. Neke ranije razmene mejlova su isplivale u javnost i odražavaju lošu procenu u tonu. Zbog toga žalim i razumem kako danas zvuče, imajući u vidu ono što je tada bilo javno poznato. Moj fokus ostaje na podršci odgovornosti, prevenciji i naporima da se zaštite i podrže preživeli“, naveo je.

Po čemu je poznat Dipaka Čopre?

On je poznat širom sveta kao bestseler autor, guru poznatih ličnosti poput Opre, praktičar nove medicine koja je često kritikovana kao pseudonaučna, osnivač Chopra Centra, holističkog wellness centra koji je nekada bio u Karsbadu, i bivši profesor na Univerzitetu Kalifornija u San Dijegu.

Ne propustitePop kulturaOva moćna Srpkinja pominje se u Epstajnovim fajlovima: Bili su opčinjeni njom
marina abramović
Život"BIle su tinejdžerke, imale su protezu": Američko ministarstvo objavilo Epstajnov snimak koji nisu smeli
Džefri Epstajn
Pop kulturaNovinari je saleteli pitanjima o Epstajnu: Princeza Sofija prvi put izašla u javnost, o njenoj reakciji se bruji
Švedska princeza Sofija
Pop kulturaOtkriveno gde se krije bivša snaja kralja Čarlsa: Nakon skandala s Epstajnom spremna je na sve da bi spasila ugled
Sara Ferguson, Džefri Epstajn - kolaž fotografija

Kako Epstajn razotkriva veze moćnika i sveta kriminala? Izvor: Kurir televizija