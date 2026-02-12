Slušaj vest

Nišlijka Milica Polskaja već godinama je u srećnom braku sa bogatim Kazahstancem sa kojim ima petoro dece. Uživa u raskošnom životu o kojem mnoge žene sanjaju, a u poslednje vreme sve češće i objavljuje fotografije supruga čiji identitet je godinama vešto skrivala.

Milica je često dobijala negativne komentare na mrežama jer su joj pisali kako je sigurno udata zbog novca za nekog starijeg čoveka, međutim, svima je zapušila usta kada je pokazala da je njen partner zapravo veoma atraktivnog izgleda. U poslednje vreme često objavljuje fotografije sa njim, mada mu još uvek skriva lice.

Sada je objavila i snimak na kojem se vidi da su njih dvoje u naletu strasti te u jednom trenutku ona skoči njemu u zagrljaj sa sve nogama podignutim oko njegovog struka, a potom su usledili i nežni i strastveni poljupci.

Njih dvoje su uživali u jednom luksuznom rizortu u Kazahstanu i čini se da nisu skrivali strasti iako su na javnom mestu. Doduše na snimku se vidi da su u prostoriji gotovo sami.

Karijera i život u inostranstvu

Milica Vidosavljević, rođena u Boru, još kao devojka pokazivala je izuzetnu lepotu. Preselila se u Niš radi studija, a tamo je 2010. godine osvojila titulu Mis Niša, što je označilo početak njene uspešne karijere u svetu mode i javnog života.

Posle pobede na izboru za mis, Milica je odlučila da svoj život i karijeru razvija van granica Srbije. Preselila se u Dubai, gde je započela kao manekenka, a kasnije prešla na menadžerske poslove u ekskluzivnom Kavali klubu. Upravo tu je upoznala svog sadašnjeg supruga, poreklom iz Rusije, sa kojim danas živi u Almatiju, Kazahstan.

Milica, sada poznata pod imenom Milica Polskaja, redovno deli detalje svog luksuznog života na društvenim mrežama. Sa suprugom uživa u bračnoj sreći i porodici, a nedavno su dobili peto dete.

Estetski zahvati i prirodna lepota

Milica je u razgovoru sa svojim pratiocima na Instagramu otvoreno govorila o estetskim zahvatima. Uvećala je usne i grudi, dok o drugim intervencijama nije detaljno pričala.

Influenserka je priznala da su joj silikone platili ostaci novca koje je dobila od dede kada je navršila 18 godina:

"Deka mi je ostavio određenu sumu novca u banci, koju smo sestra i ja mogli da potrošimo kad napunimo 18. Ja sam odlučila da ih uložim u operaciju grudi. Tako je i nastala izjava 'Deka mi je kupio prve grudi'."

Priča o upoznavanju sa suprugom

Milica je detaljno opisala kako je upoznala svog misterioznog muža:

Upoznali smo se u noćnom klubu gde sam radila. Prvi put nisam želela da se upoznam sa njim jer je njegov prijatelj nedugo pre toga tražio fotografisanje sa mnom. Njegov prijatelj je bio veliki i krupan, a on je poslao drugaricu da se upozna sa mnom. Sledeće veče sam ga opet srela, držao je dve čaše šampanjca i nasmejao se. Bio je savršen – taman ten, beli zubi, plave oči. Dala sam mu broj telefona, a sutradan me pozvao na sastanak. Kasnije mi je otkrio da je rekao svom prijatelju: 'Ona će meni da rodi sina.'"

Prvi poljubac desio se tek na trećem sastanku, ali je Milicu osvojio već na prvom susretu svojim džentlmenskim manirima – buketom cveća i velikom bombonjerom.