Slušaj vest

"Srbija širom sveta", autorke Nataše Sekulović jedinstvena je knjiga koja na metodičan način objašnjava svoj deci u rasejanju o običajima, poreklu, ali i sistematicno im približava jezik predaka iz Srbije. Ova specifična knjiga je predstavljena u punoj sali Niškog kulturnog centra gde je autorka dobila aplauze za ideju i realizaciju dela. Knjiga je zasnovana na istinitim pričama porodica i dece iz dijaspore širom sveta.

Foto: Kurir/M.S.



Pokretanje platforme

- Knjiga je nastala nakon toga što sam davala onlajn časove srpskog jezika deci srpskog porekla. Roditelji su imali potrebu da decu poduče našim jezikom pa sam angažovana. Nakon toga sam videla šta bi moglo da im pomogne, šta da ih motiviše. Onda sam uočila da sam u mogućnosti da decu iz inostranstva i iz Srbije nekako spojim pa je tu došlo do snimanja i razmenjivanja video poruka, komunikacije. Odlučila sam da napišem priče za decu iz dijaspore sa motivima srpstva, pripadnosti, vere, običaja, a sve kako bi im približila. Smatrala sam da će prirodnije na taj način da usvoje svoj identitet. Zato smo držali radionice pa smo odavde pisali pisma, za slavu Svetog Savu smo im snimali priredbe koje su oni puštali u svojim srpskim zajednicama tako da se ta veza nastavlja kroz knjigu. Dečica iz dijaspore su opet na svojim radionicama slala svoja osećanja i misli svojim vršnjacima ovde - priča Sekulovićeva.

Ona kaže da je knjiga izazvala mnogo emocija među srpskim porodicama u Sjedinjenim Američkim državama, Kanadi, Evropi i drugim kontinentima.

Foto: Kurir/M.S.



- Knjiga nije konačna ideja. Razmišljamo da ona postane platforma i da se ta edukacija "Srbija širom sveta" nastavi na razne načine. Za sada postoji Instagram stranica "Zavičajna reč" koja pokazuje šta smo sve mi radili i čime smo se bavili. To je stranica koja spaja jer svi mi imamo nekoga ko je tamo daleko - priča ova spisateljica i profesorka srpskog jezika.

Duhovna veza

Prvi deo knjige sastoji se iz tri priče. To su stvarni likovi, učenici profesorke Sekulović, a drugi deo pokazuje njihove radove i svoje poglede na zavičaj kroz dva doma.

- Potrebno je dati prostor gde bi se deca susretala, ali ne samo deca vec i roditelji, ali i institucije. To bi trebalo da postane jedan veliki edukativni centar kroz koji ce razmenjivati svoje misli, osećanja kao što je to u knjizi. Vidite kakve emocije otvaraju njihove poruke, ja sam sada vrlo emotivna i ushićena. Zato nam je potrebna ta duhovna veza odavde prema njima i obrnuto - rekla je Nataša Sekulović.

Foto: Kurir/M.S.

Deo programa u Niškom kulturnom centru su bila i deca iz Osnovne škole "Bubanjski heroji" iz Niša, odevena u srpskim nošnjama. Na promociji su govorili prof. dr Goran Maksimović, prof. dr Marina Janjić i recenzent knjige sveštenik Dalibor Midić kao i Dragosava Mladenovic, urednica Tribinskog programa NKC-a, a koja je čitala odlomke iz knjige.

1/9 Vidi galeriju Jedinstvena knjiga profesorke Sekulović za decu iz dijaspore Foto: MILAN RISTIC/PHOTO FACTORY

Temelj identiteta

Profesor dr Goran Maksimović dao je sadržajan i analitički osvrt na knjigu, ističući njenu književnu, pedagošku i društvenu vrednost, kao i specifičnost koncepta koji spaja autorske priče sa autentičnim radovima dece. Naglasio je da delo predstavlja dragoceno svedočanstvo jednog složenog, ali bogatog odrastanja „između prostora". Profesorka Marina Janjić govorila je o značaju srpskog jezika kao zavičajnog jezika i ukazala na važnost institucionalne podrške u njegovom očuvanju. Posebno je istakla ulogu Katedre na Filozofskom fakultetu koja se bavi proučavanjem i negovanjem srpskog jezika u dijaspori, naglasivši da je maternji jezik temelj kulturnog identiteta. Sveštenik Dalibor Midić podelio je lično iskustvo rada sa našim narodom u dijaspori, govoreći o izazovima sa kojima se porodice susreću u nastojanju da očuvaju veru, tradiciju i pripadnost u drugačijem kulturnom okruženju.

Ovo delo ostaje kao trajan zapis o jednoj tihoj, ali snažnoj Srbiji - Srbiji koja traje kroz decu, poruka je sa ovog skupa.