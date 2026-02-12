Slušaj vest

Glumica iz filma "Surf Party" Lori Patrik preminula je u 92. godini. Zvezda, čije je pravo ime bilo Lori Bašam Džons, preminula je „mirno“ 26. januara u Getisburgu u Pensilvaniji, glumičina porodica danas je saopštila ove vesti.

Karijera na filmu i televiziji

Tokom karijere pojavljivala se u brojnim popularnim serijama, među kojima su Tales of Wells Fargo, Bonanza i Wagon Train. Glumila je i u filmu How to Succeed in Business Without Really Trying, a publika je pamti i po ulogama u ostvarenjima The Many Loves of Dobie Gillis, The Adventures of Ozzie and Harriet, Alcoa Presents With Fred Astaire i Dr. Kildare.

Iz sveta glume povukla se šezdesetih godina prošlog veka.

Lori Patrik Foto: IFTN / United Archives / Profimedia

Ljubav sa Dinom Džonsom

Bila je udata za poznatog holivudskog glumca Dina Džonsa, koji je preminuo 2015. godine u 84. godini. On je ostao upamćen po filmovima That Darn Cat!, The Love Bug i The Shaggy D.A.

Lori je rođena u Zapadnoj Virdžiniji, potom se preselila u Detroit, a zatim u Njujork, gde je započela karijeru kao model i glumila u televizijskim reklamama.

Put do Holivuda

U svet zabave ušla je nakon što je dobila ulogu u NBC kvizu Split Personality, što joj je dalo samopouzdanje da se preseli u Los Anđeles i okuša sreću u Holivudu.

Prvi angažman imala je u seriji The Loretta Young Show, dramskoj antologiji iz pedesetih godina koju je vodila slavna glumica Loreta Jang, poznata po filmovima The Farmer's Daughter i The Bishop's Wife.

Nakon toga potpisala je ugovor sa studijom Universal i zaigrala uz Dejla Robertsona u NBC seriji Tales of Wells Fargo, čime je započela svoju zapaženu televizijsku karijeru.