Istražitelji koji tragaju za 84-godišnjom Nensi Gatri, majkom voditeljke emisije Today Savane Gatri, saopštili su nove informacije o slučaju, navodeći da su „pronašli nekoliko predmeta od značaja za istragu“. Kancelarija šerifa okruga Pima saopštila je u četvrtak, 12. februara, da su istražitelji „pronašli više dokaza, uključujući rukavice“.

„U okviru istražnog procesa, svi relevantni dokazi šalju se na analizu“, navodi se u saopštenju.

Apel građanima zbog sumnjivog vozila

Vlasti su zatražile od stanovnika u blizini Nensine kuće u oblasti Katalina Futils da dostave snimke sa kućnih kamera za 11. januar između 21 sat i ponoći, kao i za 31. januar između 9.30 i 11 sati pre podne jutro pre Nensine otmice, potvrđuje magazin People.

U zahtevu upućenom komšijama, policija je navela da je u tom području primećeno „sumnjivo vozilo“.

Dan ranije, 11. februara, iz kancelarije šerifa su za People izjavili da istraga i dalje počiva na uverenju „da je Nensi živa“.

Tragovi krvi i navodne poruke za otkup

Nensi je prijavljena kao nestala 1. februara, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga. Zvaničnici veruju da je odvedena protiv svoje volje.

Na prednjim stepenicama njene kuće pronađen je trag krvi, a vlasti su potvrdile da DNK odgovara Nensi. Osoba ili više njih, za koje se sumnja da stoje iza otmice, navodno su poslali poruke sa zahtevom za otkupninu pojedinim medijima. Prvi rok za isplatu bio je 5. februar u 17 časova, a drugi 9. februar u isto vreme.

Savane Gutri i njena braća i sestre objavili su 7. februara emotivan video na Instagramu u kojem poručuju: „Platićemo.“

Snimak naoružane osobe

Mogući pomak u istrazi dogodio se 10. februara, kada su vlasti objavile fotografije i snimke sa nadzornih kamera na kojima se vidi „naoružana osoba“ na tremu Nensine kuće.

Istraga je i dalje u toku.