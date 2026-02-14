Slušaj vest

Dok je Kim Kardašijan nedavno otkrila da godinama nije kročila u supermarket i da se butici zatvaraju kada ona bira garderobu, Rijana pokazuje sasvim drugačiji pristup svakodnevici. Za nju odlazak po namirnice nije nepoznanica - ali kada to uradi, svet to posmatra kao pravu senzaciju.

Snimak iz supermarketa koji je obišao mreže

Na društvenim mrežama pojavio se video na kojem se vidi kako Rijana opušteno kupuje u lokalnoj prodavnici. Zadržala se pored gajbi sa krompirom, a u jednom trenutku dogodila se simpatična zabuna - starija gospođa je gotovo uzela njena kolica, pomešavši ih sa svojim. Pevačica je situaciju propratila osmehom, okrenula se i nastavila da bira voće, kao da je reč o sasvim običnom danu. Upravo činjenica da je njen odlazak u supermarket izazvao toliku pažnju govori koliko javnost pažljivo prati svaki njen korak.

Ipak, ima i ličnog kuvara

Iako povremeno sama pazari, Rijana redovno angažuje ličnog kuvara, Debi Solomon, koja joj svakodnevno priprema obroke po njenoj meri. Pevačica, prema pisanju svetskih medija, često kupuje u lancima kao što su Bristol Farms i Whole Foods Market, ali joj profesionalna podrška u kuhinji omogućava dodatni komfor.

Milijarde iza imena

Bogatstvo Rijane procenjuje se na oko 1.4 milijarde dolara. Osim prihoda od muzike, striminga i filmskih projekata, značajan deo zarade dolazi od njenog kozmetičkog brenda Fenty Beauty, kao i linije donjeg veša Savage X Fenty. Uprkos finansijskom uspehu, često se ističe da ne ostavlja utisak nadmene zvezde, već osobe koja uživa u luksuzu koji je sama izgradila.

Karijera i planovi ASAP Rokija

Njen partner, ASAP Rocky, prema procenama raspolaže bogatstvom od oko 30 miliona dolara. Zaradu ostvaruje kroz muziku, ali i kroz saradnje sa modnim i automobilskim gigantima kao što su Dior, Gucci, Calvin Klein i Mercedes-Benz.

Postao je i prvi kreativni direktor brenda Ray-Ban, dok kroz svoju kreativnu agenciju AWGE razvija projekte iz oblasti dizajna i marketinga. U planu mu je i ulaganje od približno 19.5 miliona dolara u preuzimanje engleskog fudbalskog kluba Tranmere Rovers.

Porodica i planovi za budućnost

Veza Rijane i Ej-Ej-Sap Rokija zvanično je potvrđena u novembru 2020. godine. Zajedno imaju troje dece – sinove RZA i Riota, kao i ćerku Roki. Početkom ove godine pevačica je nagovestila da razmišlja o proširenju porodice i da bi volela da dobije i četvrto dete.

