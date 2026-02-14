Slušaj vest

Engleska pop zvezda Robi Vilijams proslavio je svoj 52. rođendan, i kako je i sam priznao, konačno je na boljem mestu u životu nakon godina i godina agonije, borbe sa zavisnošću i anksioznošću.

Pevač se godinama suočavao sa mentalnim problemima koji su veoma uticali na kvalitet njegovog života, a sve je pratila i osuda javnosti i medija što je u jednom trenutku bilo gotovo pogubno po njega.

Anksioznost je postala deo njegovog života, a osim toga, imao je jezive halucinacije. Naime, on je 2019. godine otkrio da je tri godine bio zarobljen u kući. Zarobljenijk sopstvenog uma. Pevač je bolovao od agorafobije, što znači da se bojao otvorenog prostora. Velika i teška borba sa sobom trajala je od 2006. do 2009. godine.

Vilijams je ujedno priznao da je patio i od telesne disformije i noćnog prejedanja, a ubedljivo nagore je bilo kada je u svojim dvadesetim osetio ozbiljne halucinacije. Priznao je da je skoro bio u iskušenju da počini samoubistvo jer je imao osećaj da ga progoni duh.

Spas od svih problema pronašao je u ljubavi. Supruga Ajda, pevaču je bila veliki spas, budući da je nakon njenog pojavljivanja u njegov život, uspeo da prevaziđe sve zavisnosti od opijata, fobije i strahove od odgovornosti.

Par se venčao 2010. godine, da bi kasnije dobili troje dece: Teodora Rouz, Čarlton Valentajn i Kolet Džozefin.

"Kada smo dobili prvu bebu, moja supruga se zabrinula da li se udala za pravu osobu, jer sam tada imao običaj da se sakrijem i prva tri meseca sam samo igrao igricu (FIFA). Prva tri meseca života naše bebe, ja sam igrao igricu. Ajda je tada rekla: 'Sigurna sam da je dobar čovek, ali šta on to radi?' Nakon tri meseca sam izašao iz svoje 'pećine' i tek tada sam bio spreman da se suočim sa odgovornošću i budem otac," priznao je pevač jednom prilikom.

Pevač prolazi kroz mušku "menopauzu"

U novembru 2023. godine, Robi je otkrio da se suočava sa andropauzom, muškim klimaksom koji on slikovito naziva manopause. Opisao je probleme sa stanjivanjem kose, smanjenim libidom, letargijom i nesanicom:

"Kosa se proredi, testosteron je napustio zgradu, serotonin zapravo nije tu, a dopamin je odavno rekao zbogom. Potrošio sam sve prirodne dobre stvari. Moja ćerka mi kaže: 'Tata je lenj'. Ne sviđa mi se taj izraz jer su me tako opisivali kada sam bio mlađi. Stvarnost je da sam je*eno iscrpljen onim što sam sebi učinio devedesetih i delimično 2000-ih."

Robi je nedavno priznao i da više nema intimne odnose sa suprugom, dok su ranije njihovi trenuci bili ispunjeni strašću.

Njihov brak, uprkos izazovima, pokazuje i koliko je međusobna podrška bila ključna u prevazilaženju ličnih problema i životnih iskušenja, a svojevremeno je privukao i veliku pažnju svojom bliskošću sa taštom.

Naime, njih dvoje su toliko bliski da ona ponekad spava sa njim i njegovom suprugom u bračnom krevetu.

