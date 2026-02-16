Slušaj vest

Kim Novak, poznata po ulozi u Hičkokovom filmu "Vrtoglavica", ove godine napunila je 93, a iako je njeno ime sinonim za zlatno doba Holivuda, njena životna priča je puna bola i borbe.

Odrasla je kao dete čeških doseljenika, zbog čega je među vršnjacima bila odbačena, a u svojoj knjizi "Kim Novak: Njena umetnost i život" otkrila je i najtežu epizodu iz mladosti – silovanje u tinejdžerskim godinama.

Silovali je u kolima

"Bilo je to u mojim ranim tinejdžerskim godinama. Nekolicina dečaka me je silovala na zadnjem sedištu nečijeg auta", ispričala je Kim Novak za "The Guardian".

Stanje joj je dodatno pogoršalo to što se godinama bori sa bipolarnim poremećajem: "Mentalnu bolest sam nasledila od oca, a silovanje je samo povećalo moju patnju."

Borba sa poremećajem

Podršku roditelja nije imala ni kada je odlučila da se bavi glumom.

"Nikada nije prihvatio moju glumačku karijeru. Došao je na premijeru prvog filma, ali je otišao iz dvorane usred projekcije. Posle me je upitao: "Šta si morala da uradiš da postaneš glumica?’ A zaista nije bilo tako. I danas mi je teško da pričam o tome", rekla je u intervjuu za Gloriju.

Tek krajem sedamdesetih dijagnostikovan joj je bipolarni poremećaj.

"Dugo sam u sebi osećala podvojenost, ali mislila sam da sam jednostavno takva, da se to ne može popraviti. Tek kada su mi krajem sedamdesetih postavili dijagnozu, shvatila sam da nisam jedina. Shvatila sam zašto sam jedan dan izuzetno ushićena, dok drugi dan ne mogu pobeći od tuge. Bilo mi je teško jer nisam znala da imam bipolarni poremećaj. Nisam ni znala šta je to. A, verujte mi, bipolarnost nije nimalo laka. Kada oko sebe imate ljude koji veruju u vas, onda je savršeno, jer mislite da možete sve.

Ali, ja sam najčešće bila okružena ljudima koji nisu verovali u mene. Prvi od njih je bio moj otac. Mislio je da ništa ne vredim i to mi je često govorio. Kasnije sam shvatila i da je on bio psihički bolestan, gotovo uvek u depresivnom raspoloženju, pa ga ne mogu kriviti za takvo ponašanje, ali izuzetno je bolelo što čak ni najbliži ne veruju u mene. I sa svakim negativnim komentarom ja bih sve više sumnjala u sebe, a uz bipolarnost to me je odvlačilo u depresiju", otvoreno je priznala slavna glumica.

Požar joj uništio lice

Nakon trilera Liebstraum iz 1991. godine, Kim Novak se povukla iz glume. Povremeno se pojavljivala u javnosti, poput dodele Oskara 2014, kada je zbog brojnih operacija lica (koje je morala da uradi nakon požara 2000. godine) iznenadila publiku izgledom.

Kim Novak Foto: MLPhoto / Česká editoriální fotografie / Profimedia

"Ne nedostaje mi toliko gluma, koliko se ponekad osećam krivom što sam propustila priliku da kao slavna glumica dobijem bolje uloge. Znam da zvuči čudno, ali nekako osećam kao da sam ostala dužna svetu. Da nisam pokazala sve što znam", skromno je izjavila Kim Novak.

