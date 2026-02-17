Slušaj vest

Sve se promenilo 2019. godine kada je svet na crvenom tepihu LACMA Art + Film Gala večeri prvi put ugledao Kijanu Rivsa kako drži za ruku sedokosu, elegantnu ženu. Bila je to Aleksandra Grant, 52-godišnja vizuelna umetnica iz Los Anđelesa. Njihovo zajedničko pojavljivanje iznenadilo je javnost, ali njihova priča počela je mnogo ranije.

Prijateljstvo koje je preraslo u ljubav

Kijanu Rivs i Aleksandra Grant upoznali su se još 2009. godine. Njihov odnos najpre je bio prijateljski i profesionalan, a godinama su sarađivali na umetničkim projektima.

Aleksandra je cenjena umetnica čiji rad istražuje jezik i tekst kroz slikarstvo, crtež i skulpturu. Školovala se na prestižnim institucijama, a radila je i kao univerzitetska profesorka. Zahvaljujući detinjstvu provedenom u Meksiku, Španiji i Francuskoj, tečno govori engleski, španski i francuski jezik.

Pre nego što su postali par, sarađivali su na dve knjige koje je napisao Kijanu - "Ode to Happiness" (2011) i "Shadows" (2016), koje je Aleksandra ilustrovala. Zajednička ljubav prema umetnosti i knjigama dovela ih je do osnivanja izdavačke kuće Iks Artist Buk (X Artists' Books) 2017. godine. Njihova veza nije bila nagla ni senzacionalna - razvijala se polako, zasnovana na međusobnom poštovanju i zajedničkim interesovanjima.

Javna potvrda i stabilna veza

Iako su vezu zvanično potvrdili tek 2019. godine, bliski prijatelji tvrdili su da su emotivno povezani mnogo ranije. Aleksandra je u jednom intervjuu govorila o prednostima zaljubljivanja u zrelijim godinama:

Kijanu Rivs i Aleksandra Grant na promociji Čekajući Godoa

"Dobra je vest što sam izgradila sopstvenu karijeru do trenutka kada je naša veza započela. Osećam se vrlo samopouzdano na crvenom tepihu, bilo sa njim ili sama."

Njihov odnos opisuju kao miran i stabilan, daleko od tipičnog holivudskog glamura. Kijanu je jednom, u retkom emotivnom trenutku, opisao svoj savršeni trenutak sreće: "Pre nekoliko dana sa svojom dragom. Bili smo u krevetu. Povezani. Smešili smo se i kihotali. Osećaj je bio sjajan. Bilo je jednostavno lepo biti zajedno."

Ovaj jednostavan opis najbolje oslikava prirodu njihove veze - toplu, iskrenu i isceljujuću.

Kijanu Rivs, Aleksandra Grant imaju vezu za primer

Glasine i stvarnost

Tokom 2025. godine pojavile su se spekulacije o tajnom venčanju, ali par je te glasine demantovao. Potvrdili su da uživaju u vezi bez potrebe da je formalizuju. Za obožavaoce širom sveta, priča o Kijanu Rivsu i Aleksandri Grant nije samo još jedna holivudska romansa. Ona simbolizuje nadu da i posle teških životnih trenutaka može doći svetlost, kao i da prava ljubav ne zavisi od godina ni vremena.

