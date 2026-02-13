Slušaj vest

Ima najrazličitijih modela haljina-spavaćica, od onih koji su tek samo malo inspirisani negližeom do onih koji izgledaju kao odeća za spavanje. Jasno je već na prvi pogled u koju grupu spada modno izdanje Hejli Biber.

Manekenka i mejk-ap mogul Hejli Biber nosila je haljinu modne kuće Saint Laurent, čiji je kreativni direktor Entoni Vakarelo. Stajling je bio u retro maniru, kao i sam film rediteljke Emerald Fenel.

Hejli je za premijeru visoko podignutu punđu, koju najčešćče nosi, zamenila šik dužim bobom sa podignutim vrhovima. Modno izdanje koje je nosila osmislio je Endru Mukamal koji sarađuje i sa Margo Robi.

Mukamal je bio zadužen za stajling Margo Robi tokom promocija filma "Barbie" ("Barbi") 2023. Osmišljava njena izdanja za premijere "Wuthering Heights" ("Orkanskih visova"), a njihovu saradnju opisuje koncept "metod oblačenja" koji podrazumeva da stajlinzi na crvenom tepihu oslikavaju likove koje glumica igra na filmskom platnu.

Kada se pomene njegovo ime, ljubiteljma mode je na umu spektakl, pa ni ne čudi što je Hejli Biber napravila pravi bum u Sidneju.

Mukamal je imao i zadatak da stilizuje Margo Robi i da posle brojnih fantastičnih izdanja koje je glumica predstavila poslednjih nekoliko nedelja, ponudi novi spektakl.

Margo Robi Foto: IOIO IMAGES / Alamy / Profimedia

Margo je sinoć nosila haljinu Ashi Studio Couture inspirisanu likom Ketrin Ernšo iz "Orkanskih visova".

Gornji deo haljine čini ručno oslikani korset, kreiran u saradnji sa čuvenim majstorom korseta Mr. Pearl, taj detalj izgleda kao autentični komad iz 18. veka. Donji deo je u stilu sirene, dok su rukavi namerno „oštećeni“ na rubovima da bi se time dočarao duh starog, ukletog imanja iz romana Emili Bronte "Orkanski visovi"; po kojem je rađen film.

Margo je i ovaj put nosila nakit kuće Lorraine Schwartz koji je birala i za prethodne premijere.

(Kurir.rs/Žena)

