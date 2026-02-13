Slušaj vest

Od početka promocije "Orkanskih visova" Margo Robi oduzima dah iz dana u dan, a za australijsku premijeru je pripremila veličanstvenu kreaciju s korsetom.

Film "Orkanski visovi" je jedan od najiščekivanijih ove godine, a njegova glavna zvezda Margo Robi na sjajan način koristi pažnju koju on privlači i u svakoj situaciji ostavlja fenomenalan utisak.

Nakon premijera u Los Anđelesu, Londonu i Parizu, nova verzija filma zasnovanog na čuvenom romanu Emili Bronte stigla je i u njenu rodnu Australiju, a Margo je za premijeru "Orkanskih visova" u Sidneju čuvala zaista posebnu kreaciju, dizajniranu specijalno za nju.

1/3 Vidi galeriju Margo Robi Foto: Christopher Khoury/Australian Press Agency via ZUMA Press / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Christopher Khoury / Zuma Press / Profimedia, IOIO IMAGES / Alamy / Profimedia

Glumica je ponela toaletu modne kuće Ashi Studio, koja predstavlja gotički stil u vrlo glamuroznoj varijanti, a ona nastavlja niz haljina inspirisanih viktorijanskim stilom, što je omaž njenoj junakinji Ketrin.

Margo je izgledala božanstveno u kreaciji boje slonovače, raskošnom modelu s korsetom na kopčanje i golim ramenima, a dok krut korset ističe njenu besprekornu figuru, providni rukavi boje peska daju još više romantike.

Donji deo haljine je poluprovidna suknja sirena-kroja, koja se od kolena spušta do poda u nizovima traka, a one se dalje nastavljaju u kratak šlep.

Svemu je još malo magije doneo nakit s potpisom Lorraine Schwartz, dijamantski čoker koji se odlično uklopio uz zagasiti ton toalete i još više naglasio lepotu Margo Robi.

VIDEO: Holivudska glumica obišla Zlatibor: