Film "Telohranitelj"("The Bodyguard") spojio je Kevina Kostnera i pevačicu Vitni Hjuston, a njihovo prijateljstvo trajalo je godinama.

Glumac je u više navrata otkrio tajne koje su se krile iza ovog filmskog ostvarenja, ali i emotivne trenutke sa poslednjeg oproštaja od muzičke dive.

Vitni je preminula 11. februara 2012. godine i to u 48. godini, a Kostner je na njenoj sahrani održao govor dug 17 minuta, iako su ga zamolili da ga skrati. Njegova tetka je insistirala da govori, a on je priznavao da u početku nije želeo. Govor je pisao nedelju dana, a kada je stigao u crkvu i dalje je osećao da nije prava osoba za to. Ipak, nije odustao.

Njihov odnos bio je više od profesionalnog, bio je to dubok prijateljski i zaštitnički odnos, koji Kostner nikada nije krio ni pred kamerama, ni pred publikom.

- Mogu pustiti reklamu dok ja pričam. Baš me briga, ali došao sam ovamo iako nisam želeo... nisam želeo da pričam ni dva minuta - rekao je Kostner, ali ipak je njegov govor trajao 17 minuta.

Kostner je u više navrata isticao koliko je verovao u Vitni. Njegova ideja je bila da ona glumi u "Telohranitelju" (1992), gde je on bio glavni glumac i producent.

Režiser Mik Džonson nije želeo da je angažuje, ali Kostner je bio uporan.

- Ona je stvarno bila pametna. To je bio film koji je verovatno trebalo da režiram. Samo sam mislio da bi neko mogao da napravi bolji posao. Ali nije mu bilo prijatno sa njom. Ona je bila moj izbor. Dakle, ja sam bio glumac. Ja sam to producirao. Ja sam nju izabrao - rekao je za medije.

Kevin je objasnio i kako je odlučio da u filmu zadrži pesmu "I Will Always Love You".

- Pesma "I Will Always Love You" zamalo da ne bude u filmu, nije trebalo da se nađe u tom ostvarenju. Prvi izbor bio je "What Becomes of a Broken Heart". Ali izašla je godinu dana ranije u drugom filmu, pa smo smatrali da neće imati isti efekat i nismo mogli da je koristimo - objasnio je.

Na sahrani je govorio sa dubokim emocijama.

- Vitni se danas vraća kući, na mesto gde je sve počelo, i pozivam vas sve, koji ste ovde i spolja, širom zemlje i sveta, da zaustavimo svoje suze, obustavimo svoju tugu, a možda i svoj bes, dovoljno dugo, samo dovoljno dugo da se prisetimo slatkog čuda zvanog Vitni - bilo je samo deo govora.

Ona je prema njegovim rečima bila hrabra i jedinstvena.

- I to je bio teret koji ju je učinio velikom. Vitni, da me sada možeš čuti, rekao bih ti, nisi samo bila dovoljno dobra, bila si sjajna. Otpevala si celu prokletu pesmu bez benda. Zaista sam verovao da si ti bila jedina koja u to vreme može da glumi Rejčel Marin. Nisi bila samo lepa, bila si onoliko lepa koliko žena može biti - istakao je.

Kostner je završio govor emotivnim oproštajem.

- Bio sam tvoj telohranitelj jednom ne tako davno, a sada si otišla prerano, ostavila si nam sećanja na devojčicu koja je hrabro zakoračila pred ovu crkvu, pred one koji su te prvi voleli, pred one koji su te voleli najbolje i najduže. Pa idi, Vitni, idi... ispraćena vojskom anđela svom Nebeskom Ocu. A kada pevaš pred Njim, ne brini - bićeš dovoljno dobra - završio je Kostner svoj oproštajni govor.

Šta se zaista desilo tog kobnog dana u hotelu "Beverli Hilton" na Beverli Hilsu, gde je se 2012. naredne večeri održavala ceremonija dodele Gremi nagrada na kojoj je trebalo da se pojavi pevačica, do danas se sa preciznošću ne zna.

Podsetimo, policija je slučaj zatvorila uz objašnjenje da je pop diva preminula u kadi, tako što se "slučajno udavila". Autoposija je pokazala da je u telu imala smrtonosan koktel, preveliku dozu alkohola i jakih lekova.

(Kurir.rs/Srećne.rs)

