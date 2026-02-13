Slušaj vest

Džejms van der Bik je poslednje trenutke proveo sa bliskim prijateljem Alfonsom Ribeirom, a fotografija prikazuje kako se njih dvojica grle dok su im glave naslonjene jedna na drugu.

Glumac iz serije The Fresh Prince of Bel-Air, Alfonso Ribeiro, podelio je fotografiju na svom Instagramu u četvrtak, dan nakon što je zvezda serije „Dosonov svet“, Džejms van der Bik, preminuo u 49. godini.

Objavom na Instagramu otkrio je da je bio uz prijatelja u bolnici neposredno pre njegove smrti.

Džejms van der Bik Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

„Ovu fotografiju je snimila Kimberli nekoliko minuta pre nego što sam se poslednji put oprostio“, napisao je.

Na potresnoj fotografiji, Alfonso Ribeiro drži glavu Van der Bika dok leži u bolničkom krevetu.

Njih dvojica su naslonili čela jedno na drugo i zatvorili oči, dok je Džejms nosio kapu navučenu nisko preko čela.

Njihovi poslednji trenuci bili su ispunjeni smehom, a Ribeiro je podelio: „Moj poslednji trenutak bio je da ga nasmejem još jednom.“

U dužoj oproštajnoj poruci na Instagramu, Alfonso je opisao Van der Bika kao svog „pravog prijatelja, brata i životnog vodiča“ koji će „zauvek živeti u mom srcu“.

Napisao je: „Sada sam potpuno slomljen zbog odlaska mog prijatelja Džejmsa van der Bika. Bio mi je pravi prijatelj, brat i životni vodič. Bio sam uz njega tokom ove strašne borbe sa rakom. Njegova porodica i prijatelji prošli su kroz pravi rolerkoster emocija - od uspona kada je izgledalo da je pobedio bolest, do bolnih padova kada se vraćala. Toliko sam naučio od Džejmsa. On i Kimberli van der Bik promenili su moj život. Zauvek ću biti dužan za sve što su pružili meni i mojoj porodici. On će zauvek živeti u mom srcu. Uvek ću biti tu za njihovu decu. Uvek ću svoju ulogu Gveninog kuma smatrati jednom od najvažnijih uloga u svom životu. Volim te, Džejmse, i znam da imam anđela čuvara koji me čuva. To što sam mogao da se oprostim ovog vikenda zauvek će ostati sa mnom. Počivaj u miru, brate. Počivaj u miru.“

Van der Bik je javno otkrio svoju dijagnozu u novembru 2024. godine u intervjuu za magazin People, rekavši da se „privatno suočavao“ s bolešću i da je preduzimao korake kako bi je pobedio.

Džejms van der Bik Foto: Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Postoji razlog za optimizam i osećam se dobro“, rekao je tada.

Televizijska i filmska zvezda provela je poslednje godine života zalažući se za rane zdravstvene preglede kako bi podigao svest o značaju prevencije, a čak je i u poslednjem videu, objavljenom manje od mesec dana pre smrti, naglasio važnost proaktivnog pristupa zdravlju.

Pred kraj života, nekadašnji miljenik publike iz dvehiljaditih bio je fizički oslabljen, ali mu je um ostao bistar, a njegova mudrost dirnula je brojne prijatelje i obožavaoce.

Izvor je za Daily Mail rekao: „Džejms je nekoliko nedelja bio na palijativnoj nezi i bio je veoma mršav kada je preminuo. Uglavnom je bio u krevetu jer je bio veoma slab i nije jeo. Bio je na hospicijskoj nezi, držali su ga za ruku i bili uz njega, naravno, ali bilo je teško jer je Džejms bio veoma bolestan i slab. Imao je toliko harizme, bio je divna duša i njegovo prisustvo nedostaje. Ta jadna mala deca.“

Džejms van der Bik iza sebe je ostavio suprugu Kimberli i šestoro dece — Oliviju, 15, Džošuu, 13, Anabel, 12, Emiliju, 9, Gvendolin, 7, i Džeremaju, 4 godine.

