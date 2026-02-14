Slušaj vest

Postoje filmske ljubavi koje nadilaze ekran i ostaju s nama godinama nakon što se odjavna špica zavrti. Njihove priče, hemija i emocije definisale su romantični film i oblikovale način na koji zamišljamo ljubav.

Donosimo vam listu kultnih ljubavnih filmova idealnih za Dan zaljubljenih.

Ričard Gir i Džulija Roberts u filmu "Zgodna žena" (1990)

Njihova moderna bajka o ljubavi između poslovnog magnata i devojke s ulice osvojila je publiku širom sveta. Hemija između Gira i Roberts pretvorila je film u jedan od najpoznatijih romantičnih klasika svih vremena.

Tom Henks i Meg Rajan u filmu "Besani u Sijetlu" (1993)

Sudbinska ljubavna priča o dvoje ljudi koji se nikada nisu upoznali osvojila je srca gledalaca. Njihova toplina i nežnost postali su zaštitni znak romantičnih komedija devedesetih.

Leonardo Dikaprio i Kejt Vinslet "Titanik" (1997)

Jedna od najpoznatijih filmskih ljubavi ikada ispričanih. Njihova priča o mladalačkoj strasti i tragičnoj sudbini i danas izaziva suze.

Dženifer Grej i Patrik Svejzi u filmu "Prljavi ples" (1987)

Ples, zabranjena ljubav i neodoljiva hemija učinili su ovaj par kultnim. Njihova energija definisala je čitavu generaciju.

Vivijen Li i Klark Gejbl u fimu "Prohujalo s vihorom" (1939)

Strastvena i burna veza koja je obeležila zlatno doba Holivuda. Epski istorijski ljubavni film zasnovan na istoimenom romanu Margaret Mičel.

Hamfri Bogart i Ingrid Bergman u filmu "Kazablanka" (1942)

Bezvremenska priča o ljubavi, žrtvi i sudbini. Jedan od najvećih filmskih parova svih vremena.

Vitni Hjuston i Kevin Kostner u fimu "Telohranitelj" (1992)

Ljubavna priča isprepletena opasnošću i muzikom postala je globalni fenomen. Njihova suptilna romantika ostavila je snažan utisak.

Džuli Kristi i Omar Šarif u fimu "Doktor Živago" (1965)

Epohalna ljubavna priča smeštena u vihor istorijskih događaja. Njihova romansa bila je nežna, ali tragična.

Barbra Strejsend i Robert Redford u filmu "Devojka koju sam voleo“ (1973)

Intimna i realistična priča o ljubavi, ambiciji i razilaženju. Njihova romansa dirnula je publiku upravo zato što nije bila savršena, već bolno stvarna i životna.

Endi Makdauel i Hju Grant u filmu "Četiri venčanja i sahrana" (1994)

Britanski humor i romantična neodlučnost stvorili su jedan od najdražih filmskih parova devedesetih.

Patrik Svejzi i Demi Mur u filmu "Duh“ (1990)

Ljubavna priča koja je spojila romantiku, tugu i natrpirodno. Njihova veza pokazala je da prava ljubav ne prestaje ni smrću, a scena s glinom postala je jedna od najupečatljivijih u istoriji filma.

Bili Kristal i Meg Rajan u "Kad je Hari sreo Sali" (1989)

Film koji je redefinisao muško-ženska prijateljstva i ljubav. Dijalozi i humor ostali su bezvremenski.

Džon Travolta i Olivia Njutn-Džon u "Briljantinu" (1978)

Mladalačka romansa prepuna muzike i energije. Njihov odnos postao je trajna pop-kulturna ikona.

Rene Zelveger i Kolin Fert u "Dnevniku Bridžit Džouns" (2001)

Njihova romansa puna nespretnosti i humora pokazala je da savršena ljubav ne mora da bude savršena

Ali Makgro i Rajan O’Nil u filmu "Ljubavna priča" (1970)

Jedna od najtužnijih ljubavnih priča u istoriji filma. Publiku je naučila da ljubav znači žrtvu.

Džulija Roberts i Hju Grant u filmu "Noting Hil" (1999)

Priča o ljubavi filmske zvezde i običnog čoveka osvojila je publiku jednostavnošću i šarmom. Kultna rečenica „Ja sam samo devojka...“ ušla je u filmsku istoriju.

Klint Istvudi Meril Strip u filmu "Mostovi okruga Medison" (1995)

Tiha, zrela i bolno lepa ljubavna priča o zabranjenoj strasti. Istvud i Strip prikazali su emocije koje se pamte ceo život.

Adam Sendler i Dru Barimor u filmu "Luda venčanja" (1998)

Topla romantična komedija u kojoj su humor i emocije išli ruku pod ruku. Njihova hemija osvojila je publiku širom sveta.

Tom Kruz i Rene Zelveger u filmu "Džeri Magvajer" (1996)

Romansa ispričana kroz ranjivost i emotivnu iskrenost. Rečenica "Upotpunjuješ me“ postala je legendarna.

Rajan Gosling i Rejčel Makadams u "Beležnici" (2004)

Strastvena ljubav koja prkosi vremenu i okolnostima. Njihova priča simbol je prave, sudbinske ljubavi.

Kejt Hadson i Metju Mekonahi filmu "Kako izgubiti dečka za 10 dana" (2003)

Razigrana hemija i verbalni okršaji učinili su ovaj film jednim od najgledanijih romantičnih hitova 2000-ih.

Ema Stoun i Rajan Gosling u "La La Land" (2016)

Moderna romansa o snovima, ambicijama i ljubavi koja ne pobeđuje uvek. Njihova hemija spojila je nostalgiju starog Holivuda s realnošću današnjih odnosa.

(Kurir.rs/ Net.hr)

Video: Anketa - Dan zaljubljenih