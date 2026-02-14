Slušaj vest

Bivšem suprugu Ejmi Vajnhaus, Blejku Filderu Sivilu, život je obeležen zavisnošću od droge, zatvorima i tragedijama, a njegova majka sada je rekla da je u tolikim problemima da verovatno nije ni svestan da je njegova dugogodišnja partnerka, s kojom ima dvoje dece, nedavno preminula.

47-godišnja Sara Aspin nekad je bila u ljubavnom trouglu između prerano preminule pevačice i Filder Sivila, a proteklog vikenda pronađena je mrtva u svojoj kući u Lidsu. Njena smrt se trenutno tretira kao neobjašnjiva.

Žoržet Sivil, Blejkova majka, rekla je da je bila skrhana kad je čula tužne vesti, ali da se boji kako haotičan život njenog sina verovatno znači da on možda nije ni svestan da je umrla. "To je apsolutno tragično - zaista tragično. Ali mislim da Blejk ne zna. Sara je provodila dosta vremena u mojoj kući. Za mene je bila samo Sara. Saosećam s njenom mamom. Stvarno", rekla je, prenosi Daily Mail.

Filder Sivil bio je u braku s Ejmi Vajnhaus od 2007. do 2009. i prethodno je priznao da je pevačicu prvi put upoznao s heroinom.Njeni obožavatelji često njega krive za njenu smrt 2011. godine, kada je imala samo 27 godina. On sada, s 43 godine, živi u malom stanu u području Hedingli u Lidsu. Komšije tvrde da taj kvart posećuju zavisnici od droge i da se miris kanabisa redovno oseća u vazduhu.

On i Aspin upoznali su se 2009. godine, tokom perioda rehabilitacije, dok je on povremeno nastavljao odnos s Ejmi. Njih dvoje su dobili sina Džeka u maju 2011, a zatim ćerku Lolu Rouz u aprilu 2013, iako je njihova veza bila u senci njegovog zamršenog ljubavnog života. Oboje dece kasnije je usvojeno, a navodno su se razišli 2018. godine.

U aprilu 2021. Blejkov mlađi brat Fredi preminuo je od predoziranja heroinom s 27 godina. Njihova majka i danas se bori s odgovorima o njegovoj smrti.

Sam Filder Sivil godinama se borio sa zavisnošću i navodno se predozirao 2012, nakon što je otkrio poruke koje mu je Vajnhaus poslala neposredno pre smrti. "Previše ljudi koje smo voleli i obožavali umrlo je", naknadno je rekla njegova majka.

Nakon smrti Aspin, njena najstarija ćerka, Melodi Rouz napisala je na društvenim mrežama uz fotografije iz detinjstva: "Volim te i nedostajaćeš mi zauvik, mama. Počivaj u večnom miru. Život će biti dosadan bez tebe."

