Slušaj vest

Bivšem suprugu Ejmi Vajnhaus, Blejku Filderu Sivilu, život je obeležen zavisnošću od droge, zatvorima i tragedijama, a njegova majka sada je rekla da je u tolikim problemima da verovatno nije ni svestan da je njegova dugogodišnja partnerka, s kojom ima dvoje dece, nedavno preminula.

47-godišnja Sara Aspin nekad je bila u ljubavnom trouglu između prerano preminule pevačice i Filder Sivila, a proteklog vikenda pronađena je mrtva u svojoj kući u Lidsu. Njena smrt se trenutno tretira kao neobjašnjiva.

U galeriji pogledajte fotografije Blejka Fildera Sivila:

Ejmi Vajnhaus i Blejk Filder Sivil Foto: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia

Žoržet Sivil, Blejkova majka, rekla je da je bila skrhana kad je čula tužne vesti, ali da se boji kako haotičan život njenog sina verovatno znači da on možda nije ni svestan da je umrla. "To je apsolutno tragično - zaista tragično. Ali mislim da Blejk ne zna. Sara je provodila dosta vremena u mojoj kući. Za mene je bila samo Sara. Saosećam s njenom mamom. Stvarno", rekla je, prenosi Daily Mail.

U galeriji pogledajte fotogtafije Ejmi Vajnhaus:

Ejmi Vajnhaus Foto: Profimedia

Filder Sivil bio je u braku s Ejmi Vajnhaus od 2007. do 2009. i prethodno je priznao da je pevačicu prvi put upoznao s heroinom.Njeni obožavatelji često njega krive za njenu smrt 2011. godine, kada je imala samo 27 godina. On sada, s 43 godine, živi u malom stanu u području Hedingli u Lidsu. Komšije tvrde da taj kvart posećuju zavisnici od droge i da se miris kanabisa redovno oseća u vazduhu.

On i Aspin upoznali su se 2009. godine, tokom perioda rehabilitacije, dok je on povremeno nastavljao odnos s Ejmi. Njih dvoje su dobili sina Džeka u maju 2011, a zatim ćerku Lolu Rouz u aprilu 2013, iako je njihova veza bila u senci njegovog zamršenog ljubavnog života. Oboje dece kasnije je usvojeno, a navodno su se razišli 2018. godine.

U aprilu 2021. Blejkov mlađi brat Fredi preminuo je od predoziranja heroinom s 27 godina. Njihova majka i danas se bori s odgovorima o njegovoj smrti.

Ejmi Vajnhaus
Ejmi Vajnhaus je umrla u 27. godini Foto: Profimedia

Sam Filder Sivil godinama se borio sa zavisnošću i navodno se predozirao 2012, nakon što je otkrio poruke koje mu je Vajnhaus poslala neposredno pre smrti. "Previše ljudi koje smo voleli i obožavali umrlo je", naknadno je rekla njegova majka.

Nakon smrti Aspin, njena najstarija ćerka, Melodi Rouz napisala je na društvenim mrežama uz fotografije iz detinjstva: "Volim te i nedostajaćeš mi zauvik, mama. Počivaj u večnom miru. Život će biti dosadan bez tebe."

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Ne propustitePop kulturaPronađeno telo ljubavnice bivšeg muža Ejmi Vajnhaus: Preotela ga od pevačice, rodila mu dvoje dece, pa joj javno pretila
Ejmi Vajnhaus
Pop kulturaPosle 14 godina razotkrivena najmračnija tajna: Posle smrti Ejmi Vajnhaus najbolje prijateljice "orobile" stan i rasprodale njene stvari za 730.000 funti
Mič Vajnhaus i Ejmi Vajnhaus
Pop kultura"KRIVE ME ZA NJENU SMRT, 10 GODINA NOSIM TERET" Progovorio BIVŠI MUŽ slavne pevačice, priznao da je on uneo HEROIN u njen život
Blejk Filder Sivil i Ejmi Vajnhaus
Pop kultura"GLEDAO SAM JE KAKO UMIRE" Ejmi se na koncertu u Beogradu TETURALA, NIJE IMALA SNAGE DA PEVA, a ovo su PRONAŠLI pored njenog tela
screenshot-7.jpg

Video: Šokantne ispovesti poznatih žena

ŠOKANTNE ISPOVESTI POZNATIH ŽENA - Evo koja bi pre bila "Ljubavnica kod koje se žuri, nego žena od koje se beži" Izvor: Kurir televizija