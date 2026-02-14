Slušaj vest

Britanski kuvar Gordon Remzi pozvao je Bruklina Bekama da se "seti odakle dolazi" usred sukoba s porodicom. Poznati 59-godišnji šef, koji je decenijama blizak prijatelj porodice Bekam, u razgovoru za "The Sun" je otkrio da je u kontaktu s 26-godišnjim Bruklinom, te da su njegovi roditelji, Dejvid i Viktorija, van sebe zbog narušenih odnosa.

"Situacija je vrlo teška", započeo je Gordon. "Viktorija je uznemirena, a ja pouzdano znam, svakog dana u nedelji, koliko Dejvid voli Bruklina. Bruklin i ja smo se malo dopisivali, naš odnos je čvrst. Volim ga - ima neverojatno srce."

Govoreći o Dejvidu i Viktoriji kao roditeljima, nastavio je: "Iz prve ruke sam video koliko su dobri roditelji. Dejvid je kao otac jednostavno neverovatan. Oboje su uložili toliko energije u svoju decu i znam koliko su puta izvlačili Bruklina iz nevolja."

"Mislim da je samo pitanje vremena kada će Bruklin dobro razmisliti o svemu i shvatiti šta mu roditelji znače. Silno želi da iskuje sopstveni put i to kod njega poštujem. To je jako dobra stvar", dodao je.

"Seti se odakle dolaziš"

Remziju porodične drame nisu strane. Njegov tast, Kris Hačeson, bio je zatvoren na šest meseci 2017. godine zbog hakovanja računarskih sistema kompanije. Ipak, objasnio je, on i njegova supruga Tejna od tada su "zakopali ratne sekire", te je pozvao Bruklina da učini isto.

"Ali seti se odakle dolaziš. I iskreno, jednog dana više nećeš imati mamu i tatu, i to moraš da shvatiš. To će ti doći do svesti."

Gordon je dodao: "Samo želim da Bruklin uzme trenutak za sebe. I zapamti: ti si pola svoje mame, pola svog tate. I neverovatan si mladić. Ali, čoveče, oni su za tebe učinili više nego iko u celom tvom životu."

Sporni svadbeni ples

Gordon se osvrnuo i na svadbeni ples, za koji je Bruklin u svojoj izjavi prošlog meseca rekao da ga je "otela" njegova majka. Bivša članica grupe Spice Girls, kako tvrdi, "neprimereno je plesala" nakon što ju je na podijum pozvao pevač Mark Enotni.

