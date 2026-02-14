Slušaj vest

Pre tačno 13 godina, na Dan zaljubljenih 2013, Oskar Pistorius ubio je svoju devojku Rivu Stenkamp, ispalivši u nju više hitaca kroz zaključana vrata kupatila.

Iako je prvobitno osuđen za ubistvo iz nehata, presuda je kasnije preinačena u ubistvo. U januaru 2024. godine, nakon gotovo devet godina iza rešetaka, Pistorius je pušten na uslovnu slobodu. Od tada vodi povučen život, daleko od reflektora koji su ga nekada pratili kao svetsku sportsku zvezdu.

Oskar Pistorijus Foto: Xinhua / Photoshot / akg-images / Profimedia

Od heroja do optuženog

Rođen 1986. u Južnoj Africi, Pistoriusu su obe potkolenice amputirane sa 11 meseci zbog urođene mane – fibularne hemimelije, odnosno nedostatka lisne kosti. Uz pomoć proteza, započeo je sportsku karijeru i početkom 2000-ih godina počeo da se takmiči u sprintu.

Sa naprednim karbonskim protezama poznatim kao „Cheetah“ oštrice, stekao je nadimak „Blade Runner“ i postao zvezda Paraolimpijskih igara. Nakon pravne borbe, dobio je dozvolu da se takmiči i sa sportistima bez invaliditeta.

Godine 2012. postao je prvi atletičar sa amputiranom nogom koji je nastupio na Olimpijskim igrama u Londonu, predstavljajući Južnu Afriku.

Foto: Printskrin YT

Kobna noć

U ranim jutarnjim satima 14. februara 2013, Stenkamp je boravila u njegovoj kući u Pretoriji. Zaključala se u kupatilo, a ubrzo potom Pistorius je kroz vrata ispalio više hitaca, pogodivši je tri puta.

On je tvrdio da je mislio da je u pitanju provalnik i da je pucao u samoodbrani, navodeći strah od nasilnog kriminala u Južnoj Africi. Tužilaštvo je, međutim, tvrdilo da je reč o namernom ubistvu nakon svađe.

Komšija, doktor Johan Stip, svedočio je da je Pistorius, uplakan, ponavljao: „Upucao sam je. Mislio sam da je provalnik.“

Oskar i Riva Foto: LUCKY NXUMALO / AFP / Profimedia

Suđenja i preokret presude

Prvo suđenje počelo je 2014. godine. Sudija Tokozile Masipa proglasila ga je krivim za ubistvo iz nehata i osudila na pet godina zatvora.

Tužilaštvo se žalilo, smatrajući kaznu preblagom. Vrhovni apelacioni sud Južne Afrike 2015. preinačio je presudu u ubistvo. Godine 2016. osuđen je na šest godina zatvora, a 2017. kazna mu je povećana na ukupno 13 godina i pet meseci.

Tokom procesa, poruke između njega i Stenkamp iznete su kao dokaz. U nekim porukama ona je navodila da se ponekad plaši njegove naravi i naglih ispada besa.

Put ka uslovnoj slobodi

U martu 2023. postao je podoban za uslovni otpust nakon što je odslužio polovinu kazne i učestvovao u programu restorativne pravde, koji je uključivao susret sa porodicom Stenkamp i traženje oproštaja. Prvi zahtev mu je odbijen, ali je krajem godine odobreno da bude pušten 5. januara 2024.

Iz zatvora Atteridgeville izašao je bez medijske pompe.

Foto: Mimmo Carriero / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Gde je danas?

Pistorius sada živi kod ujaka Arnolda Pistoriusa u predgrađu Pretorije, u Voterklofu. Nije mu dozvoljeno da napušta oblast bez odobrenja, niti da daje izjave medijima.

Prema uslovima uslovne slobode, mora da pohađa terapije, programe za kontrolu besa i nasilje nad ženama, obavlja društveno-koristan rad i redovno se javlja nadzornim organima. Takođe je podložan nenajavljenim kontrolama do isteka kazne 2029. godine.

Od nekadašnjeg simbola sportskog trijumfa nad fizičkim ograničenjima, Pistorius je postao jedna od najkontroverznijih figura u savremenoj sportskoj istoriji, ime koje će zauvek ostati povezano sa tragedijom koja je šokirala svet.