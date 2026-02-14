Slušaj vest

Poznati parovi obeležili su Dan zaljubljenih dirljivim objavama na društvenim mrežama, a među njima su prednjačili Dejvid i Viktorija Bekam.

Bivši fudbaler (50) i nekadašnja članica grupe Spice Girls (51) podelili su romantične fotografije iz arhive i jedno drugom poručili da su „zauvek Valentin“.

Dejvid je objavio fotografiju iz 2000. godine na kojoj grli tada plavokosu Viktoriju, dok je ona podelila snimak na kojem zajedno koračaju aerodromom. Uz identične opise poručili su: „Zauvek moj Valentin. Volim te.“

Njihov najmlađi sin, Kruz Bekam (20), krenuo je stopama roditelja i posvetio emotivnu objavu devojci Džeki Apostel (30).

„Ti si moja druga polovina. Volim te do Meseca i nazad. Srećan Dan zaljubljenih svima“, napisao je.

STARS 585 14.02.2026. Izvor: Kurir TV