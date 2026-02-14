Slušaj vest

Slavni srpski košarkaš Marko Jarić ponovo je zaljubljen i to više ne želi da s kriva. Sa svojom novom devojkom proslavio je Dan zaljubljenih i to podelio sa celim svetom.

Marko, koji svoj privatni život skriva kao zmija noge, sada je javno obelodanio kako uživa u romantičnoj idili sa prelepom brinetom. On je danas na svojim društvenim mrežama objavio njihovu fotografiju. Marko i njegova izabranica uživali su na jahti, a ona se topila od sreće u njegovom naručju. Čini se da je bivši sportista ponovo zaljubljen te da to želi svima da pokaže.

Marko Jarić sa devojkom Foto: MarkoJaric/Instagram

Podsetimo, Marko Jarić iza sebe ima brak sa svetski poznatom manekenkom Adrianom Limom sa kojom se venčao baš na ovaj praznik koji je posvećen svim zaljubljenima širom sveta.

Ljubav koja je spajala kontinente

Ljubavna priča Adrijane i Marka počela je u Americi, dok je Jarić igrao košarku. Njihov susret pretvorio se u romansu koja je brzo postala predmet interesovanja svetskih medija. Veridbu su objavili 12. juna 2008. godine, a venčali se na Dan zaljubljenih 2009. godine u američkoj saveznoj državi Vajoming.

Marko i Adrijana u doba ljubavi Foto: Profimedia

Iz braka su dobili dve ćerke Valentinu i Sijenum a iako su se zvanično razveli 2. maja 2014. godine, ostali su u prijateljskim odnosima. Iako su tabloidi često pisali o navodnim prevarama i sukobima, njih dvoje su se trudili da sačuvaju dostojanstvo i zaštite porodicu od senzacionalizma.