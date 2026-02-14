Slušaj vest

Melisa Prajs imala je samo 19 godina kada je, kao ćerka američkog ambasadora u Velikoj Britaniji, živela privilegovan i bezbrižan život u Londonu sredinom osamdesetih. Kao deo diplomatskog sveta, upoznavala je najmoćnije ljude tog vremena, od britanske premijerke Margaret Tačer do bivšeg američkog predsednika Ronalda Reagana.

Njeni roditelji, ambasador Čarls Prajs i supruga Kerol, priređivali su glamurozne večere u Vinfild hausu, zvaničnoj rezidenciji ambasadora u londonskom Ridžents parku. Upravo na jednom takvom prijemu prvi put je upoznala egipatskog milijardera Mohamed Al-Fajed, tadašnjeg vlasnika luksuzne robne kuće Harrods.

Ekscentričan lik koji se ne libi da uzme šta poželi

Melisa ga je u početku doživela kao pričljivog i ekscentričnog gosta. On je, u to vreme, vodio intenzivnu kampanju da bude prihvaćen u visokom britanskom društvu i da dobije britansko državljanstvo.

Nedugo nakon tog susreta, ponudio joj je posao u svojim kancelarijama u Park Lejnu, gde je trebalo da kupuje antikvitete i dekor za njegove nekretnine. Iako joj pozicija nije bila sasvim jasna, prihvatila je, verujući da je reč o zanimljivoj prilici.

Ubrzo su usledila putovanja u Pariz i boravak u njegovom stanu na Jelisejskim poljima, a potom i večera u hotelu Ritz. Tamo je, kako tvrdi, prvi put otvoreno prešao granicu, tokom večere ju je dodirivao ispod suknje i rekao joj: „Večeras ulaziš u moj krevet.“

Odbila ga je.

Noć straha u Parizu

Te iste večeri, u njenoj hotelskoj sobi isključena je struja. Kada je pokušala da pozove roditelje, telohranitelj ju je pratio. Al-Fajed joj je, kako kaže, oduzeo diplomatski pasoš.

„Osećala sam se kao zarobljenica u stranoj zemlji, bez mogućnosti bega“, prisetila se.

Sledećeg dana odveo ju je na svoju jahtu kod Sen Tropea, uprkos njenom protivljenju.

Pokušaj silovanja na jahti

Na otvorenom moru, daleko od obale, situacija je eskalirala. Nakon večere, tokom koje joj je upućivao eksplicitne i ponižavajuće zahteve, navodno je naredio osoblju da se udalji s palube.

„To je bio prvi put da sam osetila da sam u stvarnoj opasnosti“, rekla je.

Prema njenim rečima, napao ju je s leđa, čvrsto je držao i pokušao da je prisili na seksualni čin. Uspela je da se odbrani tako što ga je snažno ugrizla za ruku, nakon čega je vrisnuo i dozvao osoblje.

Kasnije su joj, kako tvrdi, u kabini isključeni svetlo i voda, što je doživela kao kaznu zbog odbijanja. U ranim jutarnjim satima prebačena je čamcem na kopno i vraćena u London.

Diplomatska uzbuna

Kada se 48 sati nije javljala porodici, njen otac je digao uzbunu. Održao je hitne sastanke sa Margaret Tačer, a informacije su, prema njenim rečima, stigle čak i do Bele kuće i američkih bezbednosnih službi.

Po povratku u London, dočekali su je očev tim obezbeđenja i policija. Porodica je odmah prekinula svaki kontakt s Al-Fajedom i vratila mu sve poklone i novac koje joj je davao.

Melisa veruje da je upravo intervencija njenog oca i britanskog političkog vrha doprinela tome da Al-Fajed nikada ne dobije britansko državljanstvo, želju koju je godinama bezuspešno pokušavao da ostvari.

Decenije tišine

O traumatičnom iskustvu ćutala je gotovo četiri decenije. Tek nakon što ju je kontaktirao britanski producent koji je radio dokumentarac o Al-Fajedu i njegovim navodnim zlostavljanjima, odlučila je da progovori.

Danas, sa 59 godina, jedna je od najmanje 170 žena koje su se priključile pravnoj akciji protiv egipatskog milijardera.

„Drago mi je da istina o ovom čudovištu konačno izlazi na videlo i da imamo realnu šansu da dođemo do pravde“, poručila je.

Mohamed Al Fajed umro, a žrtve nisu dočekale pravdu

Mohamed Al Fajed, milijarder koji je posedovao "Harods" i fudbalski klub Fulam, umro je gotovo 26 godina nakon što je njegov sin poginuo zajedno sa princezom Dajanom u saobraćajnoj nesreći u Parizu.

Egipatski biznismen, čiji su poslovni interesi u Velikoj Britaniji uključivali robnu kuću "Harods" i Fulam, imao je 94 godine.

Rođen je u Aleksandriji i preselio se u Veliku Britaniju 1960-ih, postavši rana pokretačka snaga u razvoju Dubaija, a kasnije je sa svojom braćom kupio kuću "Frejzer", koja je posedovala "Harods", kao i hotel "Ric" u Parizu.

Ali većina ljudi ga najbolje poznaje po njegovoj kontinuiranoj potrazi za odgovorima na pitanja u vezi sa smrću njegovog sina Dodija, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Parizu zajedno sa Dajanom, princezom od Velsa 31. avgusta 1997. - 26 godina i dan pre svoje smrti.

Detalj koji je zaledio krv u žilama je da je Mohamed preminuo samo dan nakon godišnjice smrti njegovog sina. Muhamed je umro 1. septembra 2023.