Megan Markl objavila fotografiju ćerkice i Harija: Od ovog prizora je svima zastao dah, kadar pun ljubavi
Megan Markl podelila je emotivnu fotografiju za Dan zaljubljenih na kojoj su princ Hari i njihova ćerka Lilibet.
Na slici, objavljenoj na Instagramu, četvorogodišnja Lilibet drži buket crvenih balona, dok je Hari podiže u vazduh dok sunce zalazi u pozadini. Megan je uz fotografiju napisala: „Ovo dvoje + Arči = moji zauvek Valentini.“
Retki trenuci iz porodičnog života
Lilibet je sedma u redu za britanski presto. Rođena je 2021. godine, tokom vladavine svoje prabake kraljice Elizabete II, po čijem nadimku iz detinjstva je i dobila ime. Nadimak „Lilibet“ nastao je kada mala Elizabeta nije mogla pravilno da izgovori svoje ime, a zadržao se među članovima porodice.
Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa retko objavljuju jasne fotografije svoje dece, Princa Arčija i princeze i Lilibet, a često im na društvenim mrežama prikrivaju lica. Upravo zato je ova objava jedna od najjasnijih fotografija male princeze do sada.
Porodica danas živi u ekskluzivnom delu Montecita u Kaliforniji, daleko od britanskog dvora.
Humanitarni rad cele porodice
Pre samo dva meseca par je podelio još jedan redak porodični trenutak, fotografiju na kojoj Arči grli oca, dok Megan i Lilibet stoje pored njih držeći se za ruke.
Njihova zajednička humanitarna organizacija Archewell Foundation uskoro će promeniti ime u Archewell Philanthropies, povodom pet godina od osnivanja.
U novembru 2025. Arči i Lilibet pridružili su se roditeljima dok je fondacija sarađivala sa organizacijom Our Big Kitchen Los Angeles u pripremi obroka za lokalnu zajednicu. U dirljivom snimku deca su pomagala ocu da gura kolica sa hranom namenjenom siromašnima u Kaliforniji tokom Dana zahvalnosti.
Objava za Dan zaljubljenih još jednom je pokazala da, uprkos povučenosti kada je reč o privatnom životu, Megan i Hari s vremena na vreme dele nežne porodične trenutke sa javnošću.