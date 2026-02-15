Slušaj vest

Bruklin Bekam prestao je da prati Gordona Remzija, dugogodišnjeg prijatelja svog oca Dejvida, na Instagramu nakon što mu je slavni kuvar poručio da se "seti odakle je došao".

Remzi je u intervjuu objavljenom u petak uputio poruku 26-godišnjem Bruklinu, ali je naglasio da su i dalje u dobrim odnosima. Prema njegovim rečima, Bruklin je, kako tvrdi, pod snažnim uticajem supruge Nikole Pelc, te je zbog "opčinjenosti" njome odlučio da prekine ili barem znatno prorediti kontakte s roditeljima, Viktorijom i Dejvidom Bekamom.

Gordon Remzi Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Remzijev savet Bruklinu

Slavni kuvar izjavio je kako veruje da je samo "pitanje vremena" kada će Bruklin shvatiti "šta mu roditelji znače". U razgovoru za The Sun poručio mu je: "Očajnički želi da stvori sopstveni put i to cenim kod njega. To je jako dobra stvar. Ali mora da se seti odakle dolazi."

Remzi je dodao: "Iskreno, jednog dana mame i tate više neće biti i to mora da shvati. S vremenom će mu to doći do glave." Uprkos tome, tvrdi da je njihov odnos i dalje čvrst. "Bruklin i ja smo razmenili nekoliko poruka, naš odnos je čvrst. Volim ga - ima neverovatno srce. Ali teško je kad si opčinjen, zar ne? Ljubav je slepa. Lako je uskočiti u taj voz i zaneti se. Ali on će se vratiti."

Ljutita reakcija mladog para

Nakon Remzijevih izjava, Bruklin je prestao da ga prati na društvenim mrežama, ali ga nije blokirao, piše Daily Mail. Prijatelji porodice Remzi sumnjaju da su Bruklin i njegova supruga Nikola besni jer je televizijska zvezda javno raspravljala o njihovoj svađi na način koji ih prikazuje u negativnom svetlu.

"Bruklin i Nikola očito ne žele da čuju nikakvu kritiku. Jednostavno ne žele da čuju ništa negativno o sebi", rekao je jedan porodični prijatelj. "Sigurno mrze da se o njima priča, osim ako nije reč o silnim pohvalama. Možda im se ne sviđa istina."

Pohvale roditeljstvu Bekamovih

Remzi, čiji je sin Džek bio Bruklinov najbliži prijatelj u detinjstvu, takođe je pohvalio način na koji su Bekamovi odgajali svoju decu. "Iz prve ruke sam video koliko su dobri roditelji. Dejvid je kao otac naprosto neverovatan", rekao je.

"Oboje su uložili toliko energije u svoju decu i znam koliko su puta izvlačili Bruklina iz nevolja. Mislim da je samo pitanje vremena kada će Bruklin dobro razmisliti i shvatiti šta mu roditelji znače."

Remzi se osvrnuo i na sporni ples

Kuvar je u intervjuu opovrgnuo i Bruklinove optužbe da mu je majka Viktorija "otela" prvi ples s Nikolom Pelc na njihovom venčanju u aprilu 2022. godine i neprimereno plesala s njim. "Bili smo na tom venčanju. Nije bilo ničeg spornog. Nije bilo ničeg neprimerenog. Svi su se zabavljali i plesali", zaključio je Remzi.

