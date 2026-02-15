Slušaj vest

Napetosti u porodici Bekam ne jenjavaju mesecima, ali na Dan zaljubljenih stigao je prvi, suptilan znak popuštanja.Viktorija Bekam javno je reagovala na objavu ćerke Harper i tako, barem simbolično, poslala poruku otuđenom sinu Bruklinu.

Harper Bekam čestitala braći Dan zaljubljenih Foto: Printscreen/ Instagram/ harperbeckham

Na Instagramu je u subotu 14-godišnja Harper čestitala Dan zaljubljenih roditeljima i braći Bruklinu, Romeu i Kruzu. Uz staru fotografiju iz detinjstva napisala je: "Srećan Dan zaljubljenih najboljoj velikoj braći na celom svetu."

Viktorija je objavu podelila na svom profilu i dodala samo srce, a britanski mediji to tumače kao pokušaj smirivanja porodičnog sukoba.

U galeriji pogledajte kako se Bruklin Bekam i Nikola Pelc provode dok se porodica raspada:

1/10 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc uživaju u odmoru usred porodične drame Foto: Instagram/brooklynpeltzbeckham

Sve dolazi nakon što su Dejvid i Viktorija u otvorenom sukobu s najstarijim sinom Bruklinom i njegovom suprugom Nikolom Pelc. 26-godišnji Bruklin je nedavno javno prekinuo kontakt s porodicom, te u oštrom i opširnom saopštenju poručio da ne planira da se pomiri.

Dan zaljubljenih u senci svađe

Istog dana Viktorija je objavila i fotografije priprema za romantičnu večeru s Dejvidom, pozirajući u crvenoj satenskoj haljini. Harper je pak ocu poslala posebnu poruku uz crno-belu fotografiju iz detinjstva: "Srećan Dan zaljubljenih mom prvom i uvek Valentinu. Toliko sam zahvalna za sav smeh, savete i zagrljaje koje delimo. Volim te više od sve čokolade i cvića na svetu!"

Harper Bekam čestitala ocu Dejvidu Dan zaljubljenih Foto: Printscreen/ Instagram/ harperbeckham

Dejvid je fotografiju podelio na Instagram storiju uz komentar: "Ne plačem, stvarno."

Majci je poručila: "Srećan Dan zaljubljenih mojoj najboljoj prijateljici i najboljoj mami ikada, volim te više od svega."

Harper Bekam čestitala majci Viktoriji Dan zaljubljenih Foto: Printscreen/ Instagram/ harperbeckham

U međuvremenu je Viktorija podržala i vezu sina Kruza sa Džeki Apostel. Ona je njemu posvetila emotivnu objavu: "S tobom je sve jasno, nema buke. Znaš šta mislim ili osećam bez ijedne reči. Nema stvari koju ne volim kod tebe, ali najviše kako ti voliš mene. Koliko smo srećni. Srećan Dan zaljubljenih svima."

Viktorija je komentarisala kratko: "Volimo te!"

Bruklin ipak nije uzvratio ton pomirenja. Objavio je fotografije supruge Nikole uz poruku da mu je ona sve, dok je Kruz ranije pokušao da pošalje pomirljivu poruku galerijom zajedničkih uspomena uz pesmu Bilija Džoela "The River Of Dreams". Stariji brat na to nije reagovao, već je objavio nove fotografije s Nikolom uz pesmu Berija Vajta "You're The First, The Last, My Everything".

Video: Ovako se Viktorija Bekam šminka