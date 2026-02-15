Slušaj vest

Eurovision Live Tour 2026, prva letnja turneja po nekoliko gradova koja je bila najavljena za jul i avgust ove godine povodom 70. godišnjice Evrovizije, otkazana je, saopštila je Evropska radiodifuzna unija (EBU), navodeći "nepredviđene izazove".

"Sa žaljenjem obaveštavamo da se turneja, Eurovision Song Contest Live Tour, neće održati. Svi koji su kupili karte dobiće povraćaj novca", saopštila je EBU koja nije navela direktan razlog otkazivanja.

"Suočili smo se s nepredviđenim izazovima koji uprkos najboljim naporima našeg tima, producenata i promotera, nisu uspeli da budu rešeni", stoji u saopštenju objavljenom ove nedelje.

Problemi s organizacijom i prodajom karata

Turneja je bila najavljena kao novo koncertno iskustvo gde bi umetnici s evrovizijskog takmičenja posetili nekoliko evropskih gradova tokom leta 2026. i doveli Evroviziju u njihove dvorane. Međutim, čini se, pišu mediji, da su se karte slabo prodavale u nekoliko gradova, da je program bio ograničen u odnosu na očekivanja, a karte preskupe.

Ovi činioci mogli su da utiču na otkazivanje, iako EBU nije potvrdila nikakav konkretan razlog, pojašnjavaju mediji.

Novi udarac za Evroviziju

Ovo je još jedan udarac za najveći svetski muzički događaj, nakon što se pet zemalja povuklo s ovogodišnje Evrovizije zbog učešća Izraela. Bilo je planirano da turneja poseti 10 evropskih gradova: London, Hamburg, Milano, Cirih, Antverpen, Keln, Kopenhagen, Amsterdam, Pariz i Stokholm.

Evrovizija 2026. u Beču

Evrovizija će se ove godine održati u Beču uz završnicu 16. maja.

Takmičiće se samo 35 zemalja, što je najmanji broj od proširenja festivala 2004. nakon povlačenja Španije, Irske, Islanda, Holandije i Slovenije.

