Dok se oko Kaluma Tarnera (36) digla poprilična prašina glasinama da je upravo on novi tajni agent, jedna žena je izazvala posebno uzbuđenje na premijeri filma "Rosebush Pruning" na Berlinalu: njegova verenica Dua Lipa (30).

U galeriji pogledajte kako je Dua Lipa izgledala u providnoj haljini na Berlinalu:

1/4 Vidi galeriju Kalum Tarner i Dua Lipa u potpuno providnoj haljini na Berlinalu 2026 Foto: Thomas Bohlen / Starface / Profimedia

Kada je Dua Lipa u subotu uveče prošetala crvenim tepihom zajedno s Tarnerom, sve su oči bile uprte u njenu crnu haljinu spuštenih ramena, koja je krasila prozirna čipka. Tkanina se pripijala uz njenu kožu prateći njenu siluetu sve do upečatljivog pogleda na njena leđa, a da ugođaj bude potpuniji, haljina je potpuno razotkrivala crni donji veš koji je nosila.

U galeriji pogledajte kako su Dua Lipa i Kalum Tarner izgledali na Met Gali:

1/4 Vidi galeriju Dua Lipa sa dečkom Kalumom Tarnerom na Met Gali Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, DPRF / StarMax / Profimedia

Nije samo njena haljina podstakla razgovore. Britanski mediji su već u januaru izveštavali da će Kalum Tarner postati novi Džejms Bond! Na Berlinalu su ga novinari ispitivali o detaljima. "Neću to komentarisati", neodlučno je rekao Tarner nemačkoj novinskoj agenciji (dpa) na konferenciji za novinare.

Kalum Tarner navodno je izabran za novog Džejmsa Bonda Foto: Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia

Izvor blizak Tarneru prethodno je za Daily Mail tvrdio: "Viče to s krovova po gradu. Svi oko njega pričaju o tome. To je najgore čuvana tajna ikada." Prema britanskim medijima, Dua Lipa bi mogla da doprinese naslovnom pesmom novog Bondova filma.

