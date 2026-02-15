Slušaj vest

Dok se oko Kaluma Tarnera (36) digla poprilična prašina glasinama da je upravo on novi tajni agent, jedna žena je izazvala posebno uzbuđenje na premijeri filma "Rosebush Pruning" na Berlinalu: njegova verenica Dua Lipa (30).

U galeriji pogledajte kako je Dua Lipa izgledala u providnoj haljini na Berlinalu:

Kalum Tarner i Dua Lipa u potpuno providnoj haljini na Berlinalu 2026 Foto: Thomas Bohlen / Starface / Profimedia

Kada je Dua Lipa u subotu uveče prošetala crvenim tepihom zajedno s Tarnerom, sve su oči bile uprte u njenu crnu haljinu spuštenih ramena, koja je krasila prozirna čipka. Tkanina se pripijala uz njenu kožu prateći njenu siluetu sve do upečatljivog pogleda na njena leđa, a da ugođaj bude potpuniji, haljina je potpuno razotkrivala crni donji veš koji je nosila.

U galeriji pogledajte kako su Dua Lipa i Kalum Tarner izgledali na Met Gali:

Dua Lipa sa dečkom Kalumom Tarnerom na Met Gali Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, DPRF / StarMax / Profimedia

Nije samo njena haljina podstakla razgovore. Britanski mediji su već u januaru izveštavali da će Kalum Tarner postati novi Džejms Bond! Na Berlinalu su ga novinari ispitivali o detaljima. "Neću to komentarisati", neodlučno je rekao Tarner nemačkoj novinskoj agenciji (dpa) na konferenciji za novinare.

Kalum Tarner navodno je izabran za novog Džejmsa Bonda
Kalum Tarner navodno je izabran za novog Džejmsa Bonda Foto: Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia

Izvor blizak Tarneru prethodno je za Daily Mail tvrdio: "Viče to s krovova po gradu. Svi oko njega pričaju o tome. To je najgore čuvana tajna ikada." Prema britanskim medijima, Dua Lipa bi mogla da doprinese naslovnom pesmom novog Bondova filma.

