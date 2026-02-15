Slušaj vest

Nekadašnja Bondova devojka Marjam d’Abo (65) izazvala je lavinu komentara izjavom da bi trebalo da sledeći Džejms Bond bude belac.

Uloga agenta 007 prazna je još od 2021, kada se od nje oprostio Danijel Krejg. Glumicu, koja je 1987. u filmu "The Living Daylights" (Dah smrti) glumila uz Timotija Daltona, pitali su šta misli o ideji da Bonda igra crni glumac, piše Express.co.uk.

Marjam d’Abo je bila Bondova devojka u filmu The Living Daylights Foto: ALAN BARNES / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Onda ga nemojte zvati Bond"

D’Abo nije okolišala. "Ako se ide u tom smeru, onda ga nemojte zvati Bond. Nazovite ga nekako drugačije. Možete da imate divnog crnog junaka, ali nemojte ga onda zvati Džejms Bond", poručila je. Svoj stav opravdala je željom da se na platnu poštuje izvorni predložak, odnosno knjige Ijana Fleminga.

Šon Koneri kao Džejms Bond Foto: Profimedia

"Lično bih poštovala knjige Ijana Fleminga i zadržala Džejmsa Bonda kao Engleza koji radi za Tajnu službu Njegovog veličanstva", dodala je.

"Onaj divni Australijanac, Džejkob Elordi"

Ipak, zanimljivo je da joj nacionalnost, barem načelno, nije presudan kriterijum. Rekla je da joj ne bi smetalo da ulogu dobije "onaj divni Australijanac, Džejkob Elordi". "On je Australijanac, pa šta onda?" rekla je.

Džejkob Elordi na Filmskom festivalu u Veneciji Foto: LiveMedia, Live Media Publishing Group / Alamy / Profimedia

Ako bi Elordi zaista dobio ulogu, bio bi drugi australijski Bond: pre njega Bonda je, u filmu "On Her Majesty's Secret Service" (U službi Njenog veličanstva) iz 1969, glumio Džordž Lejzenbi.

Ko je sve bio Bond - i ko je zapravo "Englez"

D’Abo insistira da Bond bude Englez, ali kroz istoriju franšize taj kriterijum ionako nije bio pravilo. Od početka serijala 1962. Bonda su igrala samo dvojica engleskih glumaca: Rodžer Mur i Danijel Krejg.

Danijel Krejg kao Džejms Bond Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

Mur je uglađenog špijuna glumio od 1973. do 1985, dok je Krejg ulogu preuzeo 2006. u "Casino Royale" i nosio je do 2021.

Na velikom platnu Bonda je prvi glumio Škot Šon Koneri, koji se pojavio u ukupno sedam filmova (šest zvaničnih i u nezvaničnom "Never Say Never Again").

Pirs Brosnan kao Džejms Bond Foto: Profimedia

Bonda su glumili i: Džordž Lejzenbi (Australijanac) - jedan film

Timoti Dalton (Velšanin) - dva filma

Piers Brosnan (Irac) - četiri filma Društvene mreže se usijale

Izjava Marjam d’Abo odmah je pokrenula raspravu, a komentari su se brzo podelili u dva tabora. Jedna korisnica je na X-u napisala da je cela rasprava dokaz kako deo ljudi fikciju doživljava kao stvarnost: "Zato belci pucaju kad Mala sirena postane crnkinja. Misle da je Mala sirena stvarna. Misle da je i Džejms Bond stvaran."

Foto: Printscreen YouTube

Drugi komentator smatra da, s obzirom na dugovečnost franšize, Bond više ne može da se gleda kao ista osoba kroz decenije, nego kao identitet koji preuzima onaj ko postane 007 - pa, kaže, nema razloga da taj lik nužno bude belac.

Treći se nadovezao tvrdnjom da je problem upravo u tome što industrija radije "prefarba" postojeće junake nego da stvara nove: po njemu je "rasistički" to što se ne ulaže u originalne crne likove i priče.

S druge strane, deo korisnika stao je uz d’Abo. Jedan je poručio da ne bi moglo da se napravi "obrnuto" i belca staviti u ulogu poznatog crnog lika, pa bi, kaže, bilo poštenije napisati potpuno novu priču i novog lika. Drugi je dodao da bi u suprotnom to bila "kulturna aproprijacija", dok je treći rezignirano zaključio: "Definitivno treba da bude beli glumac, zovite me rasistom, više me nije briga."

