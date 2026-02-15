Slušaj vest

U prepisci mejlova koju je objavilo U.S. Department of Justice (DOJ), a koja je deo krivičnih istraga protiv Džefrija Epstajna, bivša vojvotkinja od Jorka (66) navodno je napisala da joj „očajnički“ treba novac i predložila da je zaposli kao kućnu asistentkinju.

„Ali zašto, ne razumem, jednostavno me ne zaposliš kao svoju kućnu asistentkinju. Najsposobnija sam i očajnički mi treba novac“, navodi se u mejlu od 16. maja 2010. godine. „Molim te, Džefri razmisli o tome.“

Ova razmena poruka dogodila se nakon što je Epstajn odslužio 13 meseci zatvora na Floridi zbog podvođenja maloletnice.

Sara Ferguson Foto: Chateau Cyril/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Ti si legenda“

U drugoj poruci, datiranoj 30. januara 2010, Sara Ferguson je hvalila Epstajna

„Ti si legenda. Zaista nemam reči da opišem svoju ljubav i zahvalnost za tvoju velikodušnost i dobrotu. Xx, stojim ti na raspolaganju. Samo me oženi.“

U još jednom mejlu, od 3. avgusta 2009, zahvalila mu se, kako se čini, zbog pomoći oko poslovnih i brend angažmana.

„Za samo nedelju dana, nakon našeg ručka, kao da se energija promenila. Nikada nisam bila više dirnuta prijateljskom dobrotom nego tvojim komplimentom upućenim meni pred mojim devojčicama. Hvala ti, Džefri, što si brat kakvog sam oduvek želela“, zaključila je.

Iako je njeno ime u objavljenim dokumentima redigovano, kontekst, prema navodima, jasno ukazuje da je reč o Ferguson.

Predstavnik vojvotkinje odbio je da komentariše ove navode za magazin People.

1/12 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Department of Justice, MEGA / The Mega Agency / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Veze sa princem Endrjuom

Ferguson je ranije bila u braku sa princem Endrjuom, kome su oduzete kraljevske titule i počasti usled obnovljenog interesovanja za njegove veze sa predatorom Džefrijem Epstajnom koji je preminuo u zatvoru 2019. godine, mesec dana nakon hapšenja i optužnice za trgovinu maloletnicama.

Novi dokumenti pokazuju da su i Endrju i Ferguson više puta kontaktirali Epstajna nakon njegove presude iz 2008. godine, uprkos ranijim tvrdnjama da su prekinuli svaki kontakt.

princ Endrju Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Izvinjenje i povlačenje reči

U septembru 2025. godine otkriveno je da je Ferguson poslala mejl Epstajnu u kojem mu se izvinjava jer ga se javno odrekla u intervjuu iz marta 2011. za Evening Standard. Tada je izjavila da je napravila „strašnu, strašnu grešku u proceni“ kada je prihvatila gotovo 20.000 dolara od Epstajna kako bi otplatila dugove, dodajući: „Gnušam se pedofilije.“

Međutim, već narednog meseca, prema navodima, poslala mu je poruku u kojoj ga naziva „postojanim, velikodušnim i vrhunskim prijateljem“.

„Kao što znaš, apsolutno nisam upotrebila reč P [pedofil] za tebe“, navodno je napisala. „Znam da se osećaš užasno izneverenim od mene. I moram ti se ponizno izviniti, tebi i tvom srcu, zbog toga. Uvek si bio postojan, velikodušan i vrhunski prijatelj meni i mojoj porodici.“

Ferguson se u poslednje vreme povukla iz javnosti, nakon što je kralj Čarls objavio da njenom bivšem suprugu oduzima kraljevske titule i počasti.