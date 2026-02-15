Sintija Erivo napokon progovovorila o vezi sa Arijanom Grande: "Nisam o tome govorila godinama, ovo je istina"
Sintija Erivo je potpuno svesna spekulacija koje se vrte oko njenog veoma bliskog prijateljstva sa koleginicom iz mjuzikla Wicked, Arijanom Grande, i sada je konačno odlučila da progovori o tome.
Njih dve su bile nerazdvojne tokom promotivnih turneja za Wicked i njegov nastavak Wicked: For Good, često se držeći za ruke i pozirajući jedna uz drugu, što je navelo neke da se pitaju da li su par.
Erivo je u novom intervjuu za Stylist objasnila da je reč o “čudnoj fascinaciji”.
"Isprva, mislim da ljudi nisu razumeli kako je moguće da dve žene budu prijateljice i to bliske, a da nisu ljubavnice“, rekla je londonska glumica.
„Nikada o tome zapravo nisam govorila, ali postojala je ta čudna fascinacija nama, gde su ljudi ili mislili da to glumimo pred kamerama, ili da smo ljubavnice.“
Sintija i Arijana su nerazdvojne:
Erivo, koja je ranije optužena da „koristi telepromptere“ za svoje replike u londonskoj adaptaciji Drakule, priznala je da njihovo prijateljstvo nekima može delovati zbunjujuće jer se emocionalna povezanost među ženama retko stavlja u fokus.
„Mislim da je razlog to što postoji tako malo razgovora o platonskom prijateljstvu među ženama koje je duboko i stvarno, iako postoji svuda. Nismo navikli da to vidimo pred kamerama, pred ljudima“, objasnila je.
Ona je naglasila: „Veza u kojoj su ljudi povezani ponekad jednostavno čini ljude nelagodnim; ne učimo da su takve veze dobre za nas.“