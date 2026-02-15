Slušaj vest

Sintija Erivo je potpuno svesna spekulacija koje se vrte oko njenog veoma bliskog prijateljstva sa koleginicom iz mjuzikla Wicked, Arijanom Grande, i sada je konačno odlučila da progovori o tome.

Njih dve su bile nerazdvojne tokom promotivnih turneja za Wicked i njegov nastavak Wicked: For Good, često se držeći za ruke i pozirajući jedna uz drugu, što je navelo neke da se pitaju da li su par.

Glumica i pevačica Sintija Erivo na dodeli Oskara 2025 Foto: : @broadimage / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Erivo je u novom intervjuu za Stylist objasnila da je reč o “čudnoj fascinaciji”.

"Isprva, mislim da ljudi nisu razumeli kako je moguće da dve žene budu prijateljice i to bliske, a da nisu ljubavnice“, rekla je londonska glumica.

„Nikada o tome zapravo nisam govorila, ali postojala je ta čudna fascinacija nama, gde su ljudi ili mislili da to glumimo pred kamerama, ili da smo ljubavnice.“

Erivo, koja je ranije optužena da „koristi telepromptere“ za svoje replike u londonskoj adaptaciji Drakule, priznala je da njihovo prijateljstvo nekima može delovati zbunjujuće jer se emocionalna povezanost među ženama retko stavlja u fokus.

„Mislim da je razlog to što postoji tako malo razgovora o platonskom prijateljstvu među ženama koje je duboko i stvarno, iako postoji svuda. Nismo navikli da to vidimo pred kamerama, pred ljudima“, objasnila je.