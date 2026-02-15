Pesma "Andromeda" srpske pevačice Zorje predstavljaće Hrvatsku na Evroviziji: Grupa "Lelek" pobednik Dore
Grupa Lelek je pobedila na Dori i predstavljaće Hrvatsku sa pesmom "Andromeda" na 70. takmičenju za pesmu Evrovizije u Beču.
Ono što je posebno zanimljivo da je Zorja Pajić, pevačica iz Srbije, sajedno sa suprugom Lazarom, radila muziku za pobedničku pesmu.
Lelek je hrvatski etno-pop bend osnovan u septembru 2024. godine koji kombinuje elemente tradicionalne muzike sa modernim pop zvukom, crpeći iz slovenskog nasleđa i motiva iz domaće kulture. Grupu čini pet devojaka - Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivija Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak.
Na ovogodišnjoj Dori predstavile su se pesmom „Andromeda“, koja je ubrzo nakon objavljivanja na Jutjubu prešla 60 hiljada pregleda i lansirala ih među favorite. Nakon što su prošle godine osvojile četvrto mesto sa pesmom „Duša moje duše“, vraćaju se sa pesmom koja je, kako kažu, napisana gotovo odmah nakon njihovog nastupa.
- Rad na pesmi koja se dotiče žrtve, identiteta i nasilja znači stalno biti svestan težine teme i odgovornosti koju ona nosi. Nismo joj pristupili površno, već sa velikim poštovanjem prema priči koju želimo da ispričamo i prema ljudima čije se sudbine kroz nju ogledaju - rekli su ranije.
Kurir.rs/24sata