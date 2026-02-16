Slušaj vest

Ženska grupa Lelek odnela je ubedljivu pobedu na finalu Dora 2026 i tako izborila kartu za najveću muzičku pozornicu Evrope – Evrovizija. Pet mladih pevačica osvojilo je i stručni žiri i publiku, a njihova pesma „Andromeda“ već danima ne silazi sa lista najkomentarisanijih tema na društvenim mrežama širom regiona.

Zorja potpisuje muziku, Hrvatska ide u Beč sa „srpskim pečatom“

Ovogodišnja Dora donela je i svojevrsno iznenađenje – muziku za pobedničku numeru komponovala je naša pevačica i muzička umetnica Zorja Pajić, publici poznatija kao Zorja. Iako je dva puta pokušala da dođe do plasmana na srpsku Pesma za Evroviziju, ovog puta njen autorski rad stiže pravo na evrovizijsku scenu – i to kao deo hrvatske delegacije.

Zorja je zajedno sa suprugom radila na muzici za „Andromedu“, a osim autorskog potpisa, dala je i svoj glas kroz prateće vokale. Njena reakcija nakon proglašenja pobednika postala je hit na mrežama – pevačica je, vidno uzbuđena, skočila i glasno uzviknula od sreće kada je čula da je „Lelek“ trijumfovao. U jednom trenutku se i rasplakala.

Ko su devojke iz grupe „Lelek“?

Sastav je formiran u septembru 2024. godine, a čine ga Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Klaudija Pulek. Iako relativno novo ime na sceni, „Lelek“ je za kratko vreme izgradio prepoznatljiv zvuk i energičan nastup, što je publika na Dori nagradila maksimalnim brojem glasova.

Evrovizija 2026 u Beču

Ovogodišnje izdanje Evrovizija biće održano u Beč, a polufinalne večeri zakazane su za 12. i 14. maj, dok je veliko finale na programu 16. maja 2026. godine. Očekuje se spektakl, a „Andromeda“ već važi za jednu od pesama o kojima će se tek govoriti.

Diskvalifikacija na Dori

Uoči finala, Dora 2026 bila je u centru pažnje i zbog diskvalifikacije. Hrvatski javni servis Hrvatska radiotelevizija saopštio je da je Karolina Ilić, koja je trebalo da nastupi sa pesmom „Breathe Her In“, izbačena iz takmičenja jer nije državljanka Republike Hrvatske, što je jedan od osnovnih uslova propisanih pravilnikom.

Umesto nje, priliku je dobio prvi rezervista – Gabrijel Ivić sa numerom „Light Up“.

