Anja Mit na kolenima ljubi dečka košarkaša: Glumica ne krije koliko je srećna sa izabranikom kome je rodila sina
Glumica Anja Mit (34) uživa u ljubavi sa košarkašem Vladimirom Petrovićem sa kojim je nedavno dobila sina Filipa. Ona je na mrežama u poslednje vreme veoma aktiva, a sada je na Instagramu objavila fotografiju sa partnerom na kojoj ih vidimo srećne i zaljubljene.
Naime, Anja Mit je za izlazak obukla crni minić sa šljokicama, gore je nosila običnu belu majicu pripijenu uz telo, a u jednom trenutku se popela na stolicu i kleknula kako bi partnera poljubila u glavu.
Vladimir nije skidao osmeh sa lica i sve vreme ju je grlio oko struka.
Oko njih je bila čista romantika - prostor prepun balona u obliku srca, a komentari su se nizali i svi kažu da su prelep par.
Nakon porođaja vratila kilažu
Glumica je nedavno govorila o tome kako se hranila u trudnoći.
Pogledajte u galeriji kako je Anja izgledala u trudnoći:
- Ja sam stalno govorila da ću ja da budem idealna nakon porođaja, da ću da budem zgodna i slično. I to mi se i ostvarilo. Šalu na stranu, merila sam se do osmog meseca i do tada sam se ugojila 12 kilograma. Tada sam rekla da se moje merenje tu završava i to je dobar način da se ne opterećujem - otkrila je Anja.
(Kurir.rs/Blic)
Video: Anja Mit pleše trudna