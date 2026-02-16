Slušaj vest

Glumica Anja Mit (34) uživa u ljubavi sa košarkašem Vladimirom Petrovićem sa kojim je nedavno dobila sina Filipa. Ona je na mrežama u poslednje vreme veoma aktiva, a sada je na Instagramu objavila fotografiju sa partnerom na kojoj ih vidimo srećne i zaljubljene.

Naime, Anja Mit je za izlazak obukla crni minić sa šljokicama, gore je nosila običnu belu majicu pripijenu uz telo, a u jednom trenutku se popela na stolicu i kleknula kako bi partnera poljubila u glavu.

Anja Mit ljubi dečka košakršaka Vladimira Petrovića
Anja Mit ljubi dečka košakršaka Vladimira Petrovića Foto: Printscreen/ Instagram/ anjamitofficial

Vladimir nije skidao osmeh sa lica i sve vreme ju je grlio oko struka.

Oko njih je bila čista romantika - prostor prepun balona u obliku srca, a komentari su se nizali i svi kažu da su prelep par.

Nakon porođaja vratila kilažu

Glumica je nedavno govorila o tome kako se hranila u trudnoći.

Anja Mit Foto: Printscreen/Instagram

- Ja sam stalno govorila da ću ja da budem idealna nakon porođaja, da ću da budem zgodna i slično. I to mi se i ostvarilo. Šalu na stranu, merila sam se do osmog meseca i do tada sam se ugojila 12 kilograma. Tada sam rekla da se moje merenje tu završava i to je dobar način da se ne opterećujem - otkrila je Anja.

(Kurir.rs/Blic)

