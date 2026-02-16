Slušaj vest

Tiktokerka i influenserka Marija Mandić prvi put je javno, bez zadrške i sa suzama u očima, govorila o tragediji koja joj je zauvek promenila život. Pre tri godine izgubila je tek rođenu bebu, a sada je u emotivnom obraćanju na svom Jutjub kanalu otkrila detalje kroz koje je prolazila.

Iako je, kako je ranije navodila, trudnoća protekla uredno i bez komplikacija, a beba bila rođena u terminu, neposredno pred porođaj došlo je do dramatičnog obrta.

Foto: printscreen/youtube/maka

„To su jedine stvari sa kojima ne mogu da se pomirim“

Govoreći o najtežem periodu svog života, Marija nije uspela da zadrži suze. Priznala je da sebi, ali i drugima, zamera što nije istrajala u onome što je osećala da treba da uradi.

- Ono što zameram i sebi i drugima jeste to što sam poslušala savete sa kojima se nisam slagala. Od početka sam želela da vidim bebu, da je fotografišem i dostojno sahranim. Međutim, niko me ništa nije pitao. Odluke su doneli drugi. To su stvari sa kojima nikada neću moći da se pomirim - rekla je kroz plač.

Istakla je i da je porođaj trajao celu noć, prirodnim putem, uz epidural. Kako kaže, svaki put kada bi pomislila da njena beba neće zaplakati, njoj su suze same kretale, a organizam reagovao padom otkucaja srca.

Foto: printscreen/youtube/maka

- Govorili su mi da je bolje da ne vidim bebu, da mi ne bi bilo još teže. Ali moja beba je bila normalna, terminska beba, izgledala je kao da spava. Nema tu traume zbog izgleda. Veća mi je trauma to što danas nemam u glavi jasan lik svog deteta - ispričala je Marija.

„Onda dolazi najgori deo…“

Influenserka je naglasila da o ovoj temi retko govori, jer svaki put proživljava isti bol, ali da oseća potrebu da podeli svoje iskustvo - kako zbog sebe, tako i zbog drugih žena koje su prošle kroz sličnu tragediju.

- Ne pričam o ovome ni sa kim, jer znam kako se završi i nemam snage da me neko teši. Pogledala sam bebu i mnogo plakala. Bila je predivna. Gledala sam ranije svoje slike kada sam se rodila i kada je žmureo, ličio je na mene. To mi je dodatno slomilo srce - rekla je Marija.

Foto: printscreen/youtube/maka

Posebno ju je potresao trenutak nakon porođaja.

- Izmere bebu, a onda dolazi najgori deo. Ne mogu da verujem da se to tako radi. Žena je iscrpljena, u šoku, a neko uzme crnu kesu i ubaci bebu unutra… Ne znam da li je to praksa ili je samo moj slučaj, ali ponašali su se kao da je to predmet. Zašto sam to morala da vidim? Nisam je ni držala u naručju i to mi je velika rana - ispričala je kroz suze mlada mama.

Danas je mama dve devojčice

Posle teškog perioda, Marija Mandić uspela je da pronađe snagu da nastavi dalje. Danas je ponosna majka dve devojčice, Iskre i Daše, i na društvenim mrežama često deli trenutke porodične sreće, ne krijući koliko joj majčinstvo znači.

