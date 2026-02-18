Slušaj vest

Kada se pomene "osvetnička haljina" prva asocijacija je princeza Dajana. Ta mala crna haljina sa spuštenim ramenima dizajnerke Kristine Stambolijan postala je simbol otpora i dala vetar u leđa ženama koje su bile nesrećne u svojim brakovima.

Ipak, osim u tu haljinu, Dajana je investirala i u "prsten za razvod". Akvamarin prsten koji je Megan, vojvotkinja od Saseksa, nosila na svom venčanju zapravo je bio simbol princeze Dajane za "osnaživanje i modernu ženu".

Prema Stivenu Šnajderu, direktoru aukcijske kuće Worthy, Dajana je bila prava trendseterka sa ovim prstenom:

- Princeza Dajana popularizovala je prsten za razvod još devedesetih, sa impresivnim akvamarinom od oko 25 karata, postavljenim u 24-karatno žuto zlato - otkriva Šnajder za Marie Claire.

- Ogroman kamen bio je u snažnom kontrastu sa njenim čuvenim vereničkim prstenom.

Promena sa ikoničnog safira na statement prsten za razvod imala je snažnu simboliku, objašnjava Šnajder:

- Verenički prsten bio je svečan, sofisticiran i ozbiljan – baš kao i njen brak sa budućim kraljem Engleske. S druge strane, prsten za razvod bio je zabavan, odvažan i mnogo veći od vereničkog, simbolizujući njenu nezavisnost od kraljevske porodice.

Šnajder ističe da je Dajanin prsten za razvod simbolizovao "osnaživanje i modernu ženu" tokom teškog razvoda i uz podršku porodice i prijatelja.

- Akvamarin joj je poklonila prijateljica, Lucija Fleča de Lima, tadašnja supruga brazilskog diplomate - dodaje on.

- Zamena poznatog vereničkog prstena prstenom koji je dobila od žene-prijateljice bila je još jedan način da Dajana pokaže svoju novu nezavisnost, snagu i ulogu moderne žene nakon napuštanja kraljevske porodice.

Koliko košta simbolizovati nezavisnost nakon razvoda od osobe koja je poznata u javnosti?

- Stručnjaci iz Worthy procenjuju da danas prsten vredi oko 30.000 do 50.000 dolara, a za preprodaju oko 15.000 do 20.000 dolara - kaže Šnajder.

