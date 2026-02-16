Slušaj vest

Pevačica Jelena Tomašević i naša predstavnica na Evroviziji 2009. godine, ove godine je imala važan zadatak - ona je bila član žirija i to na izboru predstavnika Grčke.

Jelena je sedela ponosno pored srpske zastave na muzičkom takmičenju, a čim se završilo i predstavnik je odabran, oglasila se na instgaramu.

"Imala sam čast da večeras budem u internacionalnom žiriju za grčkog predstavnika na Evroviziji. Divno sam se provela i srećno pobedniku Akylasu na velikoj Evrozviziji", napisala je Jelena Tomašević, a vidno je bilo da je pored njenog prezimena na grčkoj televiziji satajalo i prezime Bosiljčić.

Jedina napravila istorijski uspeh koji niko nije ponovio

Jelena nas je na Evroviziji predstavljala sa pesmom "Oro", a iako je prošlo više od decenije od njenog nastupa, ova pesma i dalje važi za jednu od najuspešnijih srpskih kompozicija van granica zemlje.

Malo ko zna da je Jelena Tomašević jedina domaća pevačica čija je pesma izvedena na čak pet različitih jezika, a numera "Oro" i danas se koristi kao primer autentičnog balkanskog zvuka na muzičkim akademijama u inostranstvu.

