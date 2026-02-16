Slušaj vest

Romantična atmosfera Dana zaljubljenih dobila je posebnu čar u Njujorku, gde se udala ćerka slavnih holivudskih glumaca, dvadesetsedmogodišnja Maja Hok.

Ona je izgovorila sudbonosno "da" osam godina starijem muzičaru Kristijanu Li Hadsonu, a svečanosti su prisustvovali njeni roditelji, članovi porodice i kolege iz serije "Stranger Things".

Mlada je zablistala u originalnoj venčanici u tradicionalnoj beloj boji, i zadržala je klasičnu eleganciju uz savremeni pečat. Njena majka, Uma Turman, za ovu posebnu priliku odabrala je nežnu svetloplavu haljinu, dok je otac, Itan Hok, poneo potpuno crno odelo. Iako je crna boja na svadbama u Srbiji i dalje retkost, u Sjedinjenim Američkim Državama smatra se prikladnim izborom, naročito kada su ceremonije večernjeg karaktera i formalnijeg tona, kakav je bio i ovaj događaj.

Glumica Maja Hok Foto: Bre Johnson/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, modni stručnjaci često ističu da crno odelo može delovati previše strogo za dnevna ili opuštenija venčanja, poput onih na plaži. Uobičajena preporuka jeste da se crna kombinacija osveži belom košuljom ili detaljima u svetlijim nijansama.

Itan Hok je, međutim, ostao dosledan monohromatskom stilu po kojem je prepoznatljiv, te je izabrao potpuno crnu varijantu. Fotografisan je kako nosi bidermajer svoje ćerke dok su zajedno prilazili crkvi St. George’s Episcopal u Njujorku, što je bio jedan od najupečatljivijih prizora dana.

Mladoženja je, za razliku od tasta, crno odelo kombinovao sa belom košuljom, postižući klasičan i uravnotežen izgled. Među zvanicama se takođe moglo videti više elegantnih crnih izdanja, što je dodatno naglasilo formalni karakter ceremonije.

Vest o veridbi para potvrđena je godinu dana ranije, kada je Kristijan Li Hatson u emisiji SoCal Sound Session otkrio da su se verili. Samo dva meseca pre toga, Maja Hok je fotografisana na Menhetnu sa vereničkim prstenom, čime su započele spekulacije o predstojećem venčanju.

Pre nego što je uplovila u glumačke vode, Maja Hok je gradila i uspešnu manekensku karijeru. Pojavljivala se u kampanjama modnih brendova AllSaints i Calvin Klein tokom 2016. i 2017. godine. Nedugo zatim, krenula je stopama svojih roditelja i posvetila se glumi, ostvarivši ulogu u mini-seriji televizijske kuće PBS, adaptaciji romana "Male žene" autorke Luize Mej Alkot.

Širu publiku osvojila je ulogom Robin u seriji "Stranger Things", koja joj je donela veliku popularnost. Igrala je i u filmu "Bilo jednom u Holivudu" reditelja Kventina Tarantina. Tokom karijere sarađivala je i sa roditeljima, a o tom iskustvu govorila je sa posebnim emocijama.

U emisiji "Live with Kelly and Ryan" 2022. godine izjavila je da voli da radi sa njima i da ih smatra izuzetnim profesionalcima.

Iako su se Uma Turman i Itan Hok razišli 2005. godine, ostali su posvećeni roditelji. Pored Maje, imaju i sina Levona Roana Turman-Hoka, koji je takođe prisustvovao venčanju svoje starije sestre. Itan Hok je sa suprugom Rajan Šohjuz dobio ćerke Klementinu i Indijanu, dok Uma Turman iz veze sa Arpadom Busonom ima ćerku Lunu.

(Kurir.rs/Žena)

