Naišavši na isti, poručila je "da je u pitanju veštačka inteligencija", pa mnoge i nasmejala
Kardi Bi pala usred nastupa: O njenoj reakciji bruji ceo internet "Hoće li neko ovo da reši"
Kardi Bipala je sa stolice izvodeći svoj deo pesme "Thotiana" repera Blufejsa, na koncertu održanom u okviru turneje "Little Miss Drama". Sudeći po snimku jednog njenog fana - dala je sve od sebe "da to izgleda kao da je tako htela".
Šou, naime, nije prekidala - repovala je ležeći, a potom je ustala i krenula da skakuće po bini kao da prethodno nije leđima udarila o pod.
U poznatom stilu, na dramu je reagovala smehom.
I kasnije, naišavši na snimak koji već uveliko kruži društvenim mrežama, ostala je pri svom.
- Hoće li neko ovo da reši, očigledno je veštačka inteligencija u pitanju - napisala je Kardi kad je "šerovala" isti, što je onda mnoge i nasmejalo.
(Kurir.rs/24sedam.rs)
VIDEO: Slavna reperka ostavila fanove u šoku:
