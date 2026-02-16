Slušaj vest

Kardi Bipala je sa stolice izvodeći svoj deo pesme "Thotiana" repera Blufejsa, na koncertu održanom u okviru turneje "Little Miss Drama". Sudeći po snimku jednog njenog fana - dala je sve od sebe "da to izgleda kao da je tako htela".

Šou, naime, nije prekidala - repovala je ležeći, a potom je ustala i krenula da skakuće po bini kao da prethodno nije leđima udarila o pod.

U poznatom stilu, na dramu je reagovala smehom.

I kasnije, naišavši na snimak koji već uveliko kruži društvenim mrežama, ostala je pri svom.

- Hoće li neko ovo da reši, očigledno je veštačka inteligencija u pitanju - napisala je Kardi kad je "šerovala" isti, što je onda mnoge i nasmejalo.

(Kurir.rs/24sedam.rs)

