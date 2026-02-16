Slušaj vest

Keri Grant smatra se filmskom ikonom, i najlepšim mušarcem sa javne scene u istoriji. Njegov talenat nikada nije bio pod znakom pitanja, ali je privatni život do danas ostao misterija.

Za Kerija Granta vezuje se priča da je ludo voleo Sofiju Loren, koja ga je navodno odbila zbog reditelja Karla Pontija za kog se udala. Šta je istina, a šta ne, o tome je pričala i slavna Italijanka.

Sofija Loren odbila Kerija Granta

Keri Grant bio je 30 godina stariji od Sofije Loren, a njen muž Karlo Ponti osam godina mlađi od Granta.

Keri Grant i Sofija Loren Foto: FilmStills.net / Film Stills / Profimedia

Jedna od najvećih italijanskih glumica rođena je u Rimu 1934. kao siroče. Majku, koja ju je ostavila u porodilištu, i oca, koji nije hteo ni da čuje za nju jer je imao svoju porodicu, nikada nije upoznala. Imala je 16 godina kada je na jednom izboru lepote srela proslavljenog producenta. Ponti je u to vreme bio oženjen, ali to nije omelo Sofiju da ga osvaja i da se nakon tri godine, kada se rastao od supruge, useli u njegov dom i život. Od prvog susreta znala je, kaže, da sa njim može da ostvari porodicu koju nikada nije imala. Kod Pontija joj se dopalo to što se prema njoj ponašao zaštitnički poput oca, i što je bio miran čovek.

Međutim, saradnja sa Kerijem Grantom na snimanju filma "Houseboat" 1958. godine,bila je veliko iskušenje za brak mlade glumice. Među njima su sevnule ljubavne varnice, a Grant nije skrivao svoje namere da Sofiju odvoji od vremešnog producenta. Ipak, Italijanka je hladne glave donela odluku da ostane uz svog muža.

Karlo Ponti i Sofija Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

"Morala sam da stavim emocije u drugi plan i mislim da sam napravila dobar izbor", priča glumica. "Možda je presudilo to što je Karlo Italijan, jednostavno nas dvoje pripadamo istom svetu. Keri je bio divan i nežan prema meni, ali ja nisam mogla da ostavim Karla jer je on nije bio samo moj muž, već moja porodica."

Strast između Sofije Loren i Kerija Granta buknula je još na snimanju "Ponosa i strasti", prvog američkog filma u kojem je glumila slavna Italijanka, koji je prikazan 1957. godine.

"Keri Grant je bio jako naočit muškarac i divan glumac, ali me nije zaprosio", rekla je za britanski "Radio Tajms" i time rešila sve nedoumice.

Keri Grant i Sofija Loren Foto: Stanley Kramer Productions / Christophel Collection / Profimedia

Glumica je napomenula da je bilo "nemoguće" da je engleski glumac zaprosi dok su radili zajedno. Imala je tada 23 godine, a on je bio stariji tri decenije od nje.

"Bila sam premlada da bih imala jasne ideje o ljubavi i vezama", poručila je Sofija koja se sa 32 godine udala za režisera Karla Pontija koji je bio stariji od nje više od dve decenije (22 godine) i sa njim ostala do njegove smrti (2007).

U memoarima koje je objavila 2014. otkrila je da ju je američki glumac engleskog porekla Grant uporno zavodio (glumac je u to vreme bio u trećem braku). "Bićeš u mojim molitvama. Ako misliš i moliš se sa mnom, za istu stvar i cilj, sve će biti ispravno i život će biti dobar", pisao joj je u pismima.

Sofija Loren i Keri Grant bili su prijatelji, razmenjivali su pisma i povremeno se čuli telefonom. Glumica nije zažalila što je odabrala Pontija.

"Teško je reći da nemate nešto za čime žalite. U životu prođete toliko iskustava. Međutim, uvek sam se trudila da živim tako da nema za čime da žalim. Mislim da sam dostigla mir u životu. Imam sve što sam ikada htela - divnu porodicu sa decom i unucima. Jedino za čime žalim je to da se nisam udala u beloj haljini. To je bio moj životni san i on u meni još živi", istakla je.

Sofija je sa Karlom Pontijem dobila dvojicu sinova, ima dvoje unučadi, a njen naslednik Edoardo Ponti oženjen je našom glumicom Sašom Aleksander.

Pet brakova Kerija Granta

Keri Grant bio je u braku sa Barbarom Haris, Dajen Kenon, Betsi Drejk, Barbarom Haton i Virdžinijom Čeril. Opravdano ili ne, pratile su ga sumnje da krije istinu o svojoj seksualnosti i da je zapravo bio gej. I pored takvih glasina žena su ga obožavale, a Barbara Haris ostala sa njim do njegove smrti.

Pripremao se tog 29. novembra 1986. za šou “A Conversation With Cary Grant” u Ajovi i tog dana preminuo od masivnog moždanog udara

"Sa njim sam doživeo ljubav na prvi pogled"

Bil Rojs, bivši urednik magazina "Fan", otkrio je 40 godina nakon smrti slavnog glumca da je Keri Grant bio u vezi sa Rendolfom Skotom. Tridesetih godina prošlog veka počeli su zajednički život u kući na plaži u Malibuu. Bili su u vezi 10 godina, uz povremene prekide.

Rojs je o toj temi pričao sa Grantom 1976. kada je glumac bio u penziji i nije brinuo o svojoj reputaciji. Kako je rekao, Keri mu je priznao da je Rendolfa voleo od najranijih dana svoje karijere, piše Vanity Fair".

"Da li si ikada čuo za gravitacioni kolaps? Neki to zovu ljubav na prvi pogled. Ovo je bio prvi put da sam to osetio prema nekome", govorio je o toj vezi.

Keri Grant Foto: Archive PL / Alamy / Profimedia

Rojs je dodao da ni Grant ni Skot nisu bili ni gej ni strejt, već "nešto između", i da su imali veze i sa muškarcima i sa ženama. A rečeno mu je da "Skot nikada nije želeo Granta na isti način na koji je Grant želeo Skota".

"Nema šanse da bi Rendi eksperimentisao sa mnom, a da me nije zaista voleo na nekom dubokom nivou", govorio mu je Keri Grant i priznao da je često imao seksualne odnose sa svojim partnerom, ali na nespretan način.

Rojs je ranije Grantoovm biografu Skotu Ejmanu ispričao da je glumac priznao da je "u suštini bio gej kao mladić, kasnije je postao biseksualac, a na kraju bio strejt" i da je homoseksualnost "deo njegovog putovanja, a ne nužno konačno odredište".

Keri Grant sa ćerkom Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

"Mislim da je smatrao da je homoseksualni život neisplativ. Kako je sazrevao, želeo je decu i nije mislio da ima šanse za dete sve dok živi tim životom", poručio je Bil Rojs.

Jedina naslednica legendarnog holivudskog glumca Kerija Granta jeste njegova ćerka Dženifer Grant. Rođena je 26. februara 1966. godine, u braku je sa glumicom Dajan Kenon.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Slavni glumac Mikele Morone u noćnom provodu u Beogradu: