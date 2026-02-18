Slušaj vest

Sin legendarne holivudske glumice Elizabet Tejlor, Kristofer Vajlding, progovorio je o lošim navikama svoje majke u njenoj biografiji, u kojoj otkriva sve detalje o njenoj teškoj borbi s alkoholizmom i zloupotrebi lekova protiv bolova.

Elizabetin sin Kristofer, kog je dobila u drugom braku s britanskim glumcem Majklom Vajldingom, boravio je s njom u impozantnoj vili u Vašingtonu, koju je delila sa svojim šestim suprugom Džonom Vornerom, senatorom iz Virdžinije, a tokom promocije se prisetio šta se dogodilo jednog zlokobnog dana.

Elizabet Tejlor Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Nije mogao da podnese te prizore

"Pitala me mogu li da dođem u njenu spavaću sobu da joj nešto pomognem. Već je bila pod priličnim uticajem nečega, pokazala mi je na mesto na butini i pitala da li bih joj dao injekciju", prisetio se.

Poput mnogih u njenoj porodici, Kristofer je s užasom gledao kako je Elizabet, tada u svojim kasnim 40-im, pala u ozbiljan problem s alkoholizmom i zloupotrebom lekova protiv bolova. Ali ubrizgavanje leka za njega je bilo previše.

Pogledajte u galeriji footgrafije iz mladosi Elizabet Tejlor

1/7 Vidi galeriju Elizabet Tejlor udavala se 7 puta i vodila buran život Foto: HA / Hollywood Archive / Profimedia, Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia, - / Universal images group / Profimedia

"Suočavanje s tim scenarijem isisalo je sav vazduh iz mene i rekao sam joj da mi je žao - ali da apsolutno ne mogu da joj pomognem s tim", otkrio je i dodao da ga je tada pogledala mrtvim, ali razočaranim očima, umirila ruku - i sama zarila iglu u nogu. Kristofer više nije mogao da podnese da gleda majčin pad i pobegao je kući u Kaliforniju.

Njegovo jezivo sećanje jedan je od mnogih šokantnih detalja otkrivenih u knjizi "Elizabeth Taylor: The Grit And Glamour Of An Icon", inače njenoj prvoj autorizovanoj biografiji.

Još jedna biografija glumice

Jedanaest godina nakon smrti jedne od najvećih holivudskih filmskih ikona, spisateljica Kejt Andersen Brauer, dobila je pristup članovima njene porodice i prijateljima koji nikada nisu javno govorili o njenim problemima, kao i uvid u njena privatna pisma i dnevnike. Porodica je tako želela, kao i sama spisateljica, da baci pozitivnije svetlo na glumicukoju generalno pamte po ponašanju razmažene dive i sklonosti preterivanju.

Foto: Profimedia

Udavala se osam puta za sedam muškaraca i sakupila jednu od najvrednijih svetskih kolekcija nakita, milione dolara potrošila je na odeću i nakit, a poznato je i da nikad nije putovala s manje od 25 komada prtljaga.

Zvezda "Kleopatre", "Mačke na vrućem limenom krovu" i "Mesta pod suncem" za mnoge je nažalost ostala oličenje holivudske vulgarnosti i samozaljubljenosti i po motu da je "više uvek više".

Svaki pokušaj da se prikaže u pozitivnijem svetlu zato nije nimalo lak. Brauer pokušava da je predstavi kao feminističku ikonu koja se, za razliku od svoje navodno suparnice Merilin Monro, borila protiv ukorijenjene mizoginije Holivuda, umesto da postane njena žrtva.

Spisateljica takođe tvrdi da se, koliko god nečuveno bilo njeno ponašanje, iskupila 1980-ih kao neumorna borkinja za ljude koji žive s HIV-om na vrhuncu epidemije side prikupivši više od 270 miliona dolara za tu svrhu.

Foto: Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia

Zloupotrebe droga

Ipak, najveće otkriće biografije odnosi se na razmere Elizabetine zloupotrebe droga, koju čak nije uspela da pobedi ni nakon boravka u klinici za odvikavanje "Beti Ford".

Do 1990. godine njena tri lekara su optužena da su joj prepisivali lekove koji izazivaju zavisnost u epskim razmerama. Napisali su joj 1.000 recepata za 28 lekova samo između 1983. i 1988. godine. Sin Kristofer otkrio je da bi ona čak telefonski razgovarala s njima tokom dodele Oskara, moleći ih u suzama za veće doze.

Uz viski, votku i šampanjac gutala je tablete za spavanje i analgetike, ali volela je da posegne i za kokainom, kanabisom i amil-nitratom.

"Otišla bi u krevet naduvana, nefokusirana, nesposobna da hoda pravo, govoreći dečjim glasom", prisetio se njen sin Kristofer.

Elizabet Tejlor i Ričard Barton Foto: t14 / Zuma Press / Profimedia

Elizabet Tejlor bila je jedna od najvećih zvezda klasičnog Holivuda, a svojom lepotom očaravala je sve gde god da se pojavila. Karijeru je započela još kao devojčica 40-ih godina, a bila je najveća ikona Holivuda 50-ih i 60-ih godina. Američki filmski institut 1999. godine proglasio ju je sedmom najvećom glumicom svih vremena.

Nakon što se godinama borila s lošim zdravljem, Elizabet Tejlor je preminula od posledica srčanog udara 2011. godine, a imala je 79 godina.

Video: Joška Broz o odnosu Tita i Bartona