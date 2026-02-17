Slušaj vest

Helmut Berger važio je za jednog od najzgodnijih muškaraca na svetu, koji je uspevao da svojom harizmom i atraktivnim izgledom privuče i muškarce i žene i decenijama održi kult zavodnika. Bio je muza slavnog Lukina Viskontija, obožavale su ga brojne javne ličnosti, postigao je ogroman uspeh na svom poslovnom planu i ostavio neizbrisiv trag u svetu filma, ali život Bergera nije bio lak.

Njegovu burnu životnu priču pratile su brojne kontroverze, a ekcesi su ga skupo koštali, te je poslednjih godina živeo sa 450 evra penzije, a kraj je dočekao u skromnom stanu nasleđenom od njegove majke na periferiji Salcburga.

Helmut Berger rođen je u Austriji 1944. godine. Nije želeo da se bavi ugostiteljstvom, što je bio porodični posao, zbog čega je trpeo zlostavljanje od strane svog oca. Nakon mature nekoliko godina je ipak morao da bude posvećen porodičnom biznisu, ali je sa 18 godina pobegao u London. U Londonu je uzimao časove glume, ali je bio vrlo brzo izbačen zbog neprestanog kašnjena, nakon čega je otišao u Rim i počeo da se bavi glumačkom karijerom.

Na samom početku karijere bio je statista, a onda je upoznao 40 godina starijeg režisera Lukina Viskontija u toku 1964. godine. Viskonti je dao Bergeru malu ulogu u njegovom filmu "Veštice" iz 1967. godine, što je bila prva uloga slavnog glumca u velikim filmskim ostvarenjima. Berger i Viskonti su tada započeli kako profesionalnu, tako i romantičnu vezu koja je umnogome obeležila privatni i poslovni život Bergera, ali i evropsku kinematografiju.

Helmut Berger nastavio je da niže uspehe kroz zapažene uloge u brojnim kultnim filmovima. Bio je nominovan za Zlatni globus za film „Prokleti“, koji je takođe bio nominovan i za Oskara za najbolji scenario 1970. godine. Nagrađen je počasnom nagradom "Teddy" za životno delo na Berlinalu 2007. za svoje revolucionarne kreativne uloge u istraživanju homoseksualnih i biseksualnih likova.

Međutim, pored uloga u velikim filmskim ostvarenjima, Berger je privlačio ogromnu pažnju javnosti burnim privatnim životom.Na vrhuncu karijere bio je glavna tema tabloida i miljenik paparaca. Njegovo neobuzdano ponašanje i brojne afere sa ženama i muškarcima intrigirale su javnost.

Tih godina, dok je uživao u svetskoj slavi govorilo se o njegovim aferama sa Bjankom i Mikom Džegerom, kao i sa Džegerovom bivšom suprugom Džeri Hol. Bergera su povezivali i sa baletskom zvezdom Rudolfom Nurejevim, kao i sa Lindom Bler i Ursulom Andres. Brojne anegdote iz njegovog privatnog života postale su urbane legende.

Prema jednoj takvoj priči koja je svojevremeno kružila o glumcu, Berger je navodno jednom prilikom naručio „cevčicu“ od zlata, od čuvene zlatare Bulgari, za šmrkanje kokaina. U njegovoj poslednjoj autobiografiji objavljenoj u Francuskoj, glumac je podelio svoja iskustva tokom perioda "Dolče Vita" sa Marčelom Mastrojanijem, Mikelanđelom Antonionijem i Vitoriom De Sikom.

Berger se prisetio godina ludovanja u Londonu, zloupotrebe droga u Njujorku 70-ih godina i neobuzdanog seksa u turskim kupatilima koje su deceniju kasnije posećivali gejevi u Parizu. U pomenutoj autobiografiji, glumac se prisetio svoje strasti prema Nurejevu ili udvaranja sa Marisom Berenson."Moji odnosi sa ženama su uvek bili komplikovani", napisao je Berger u knjizi i objasnio svoje viđenje žena:

"Žene me fasciniraju, ali su veoma posesivne."Govoreći o svim svojim iskustvima, glumac je napravio osvrt na svoj buran život:"Živeo sam tri života, i to na četiri jezika! Ni za čim ne žalim!"

Početkom dvehiljaditih Berger se u potpunosti povukao sa javne scene i brinuo se o svojoj bolesnoj majci. Kada je pokušao da se vrati, počeo je rad na projektu nemačke verzije „I’m a Celebrity – Get Me Out of Here“ 2013. godine, koji je završen nakon samo dva dana zbog njegovih zdravstvenih problema.

Helmut Berger ponovo se našao u centru pažnje javnosti kada ga je 2015. godine njegova bivša supruga, italijanska spisateljica Frančeska Gvidato, sa kojom se oženio 1994. i od koje se razveo tri godine kasnije, osudila za bigamiju, optuživši ga da se na Ibici oženio 37 godina mlađim muškarcem. Na kraju njegovog života ekcesi su došli na naplatu, te je godine proveo sa malim primanjima u stanu u Salcburgu, koji mu je ostao od majke.

