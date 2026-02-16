Slušaj vest

Latino serije su bile itekako popularne krajem prošlog veka. Ređale su se kao na traci, ljubavne priče su bile centralne priče, ali ipak postoje neke latino serije koje su nam ostale u pamćenju. Jedna od njih je serija "Rosalinda" u kojoj je glavnu ulogu igrala prelepa Talija.

Meksička pevačica i glumica Talija decenijama važi za jednu od najprepoznatljivijih latino umetnica na svetu. Publika u Srbiji pamti je kao nezaboravnu "Rosalindu", ali iza te uloge stoji bogata karijera, zanimljivo poreklo i teška životna borba koja ju je zauvek promenila.

U galeriji pogledajte fotografije Talije kao Rosalinde:

1/4 Vidi galeriju Talija se proslavila ulogom Rosalinde Foto: Instagram, Profimedia, Pritnscreen

Ko je Talija?

Talija je rođena kao Arijadna Talija Sodi Miranda 26. avgusta 1971. godine u Meksiko Sitiju. Njena majka bila je slikarka, dok je otac bio naučnik, doktor patologije, kriminolog i pisac. Tokom godina izgradila je imidž velike zvezde i uticajne figure u svetu zabave, ne samo u Meksiku već i širom sveta.

Njen put ka slavi počeo je veoma rano. Prve korake na sceni napravila je kao članica hora u glavnom gradu Meksika, a već sa 13 godina zablistala je kao glavna zvezda u muzičkoj produkciji "Grease". Ubrzo posle toga pridružila se popularnoj vokalnoj grupi Timbiriche, sa kojom je objavila tri albuma i osvojila publiku širom regiona.

Talija se proslavila ulogom Rosalinde Foto: Profimedia

Iste godine ostvarila je i televizijski debi u telenoveli "Pobre señorita Limantour". Nedugo zatim, grupa Timbiriche snimila je naslovnu pesmu za telenovelu "Quinceañera", u kojoj je Talija tumačila jednu od glavnih uloga - Beatris. To je bio početak njenog uspona ka velikoj latino slavi.

Uloga siromašne, ali borbene i emotivne devojke po imenu Rosalinda osvojila je publiku širom Latinske Amerike, Evrope i Azije, a serija je emitovana u više od 100 zemalja. Upravo zahvaljujući "Rosalindi", Talija je stekla ogromnu popularnost i na Balkanu, gde je postala jedna od najomiljenijih latino glumica tog vremena.

"Rosalinda" je bila deo njene čuvene trilogije telenovela, uz Marimar i Maria la del Barrio, koje su joj donele nadimak "kraljica sapunica". Ove uloge učvrstile su njen status globalne latino ikone i dodatno podstakle prodaju njenih muzičkih albuma.

Odakle vuče korene Talija?

Malo je poznato da Talija ima španske i italijanske korene. Njen čukundeda po ocu, Karlos Sodi Bartoloni, poticao je iz Firence u Italiji i emigrirao je u Meksiko tokom italijanske dijaspore. Sa druge strane, njena prabaka po ocu, Marija del Karmen Kandijani Gutijeres Gris, bila je italijanskog, baskijskog i špansko-meksičkog porekla.

Ipak, njen život nije bio bez izazova. Godine 2008. nije mogla da promoviše album Lunada jer joj je dijagnostikovana Lajmska bolest, infekcija koju najčešće prenose krpelji. U svojoj autobiografiji iskreno je opisala teške simptome - obilno znojenje koje je natapalo posteljinu, jake bolove pri svakom pokretu i ekstremnu preosetljivost kože, zbog koje ponekad nije mogla da podnese ni dodir čaršava.

Privatni život

Na privatnom planu, veliku pažnju javnosti izazvala je njena udaja za američkog muzičkog mogula Tomija Motolu 2000. godine. Venčanje je održano u Njujorku i bilo je jedan od najpraćenijih događaja u latino svetu zabave. Motola, bivši direktor diskografske kuće Sony Music i čovek koji je radio sa najvećim svetskim zvezdama, imao je značajnu ulogu i u daljem razvoju Talijine međunarodne karijere.

Par je dobio dvoje dece i godinama važi za jedan od najstabilnijih brakova u svetu šoubiznisa. Posle udaje, Talija je dodatno proširila svoje poslovne aktivnosti - pokrenula je modne i kozmetičke linije, nastavila muzičku karijeru i ostala aktivna na televiziji i društvenim mrežama, potvrđujući status globalne latino zvezde.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor