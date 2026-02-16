Slušaj vest

Holivud je u žalosti nakon vesti da je preminuo Robert Duval u 95. godini. Duval je ostao upamćen po nezaboravnoj ulozi Toma Hejgena u kultnom filmu "Kum", gde je glumio uz Al Paćina i Marlona Branda.

Porodična objava

Glumčeva supruga, Lusijana, podelila je tužnu vest na svom Fejsbuk profilu.

"Juče smo se oprostili od mog voljenog muža, dragog prijatelja i jednog od najvećih glumaca našeg vremena. Bob je preminuo mirno kod kuće, okružen ljubavlju i toplinom", napisala je Lusijana.

(Kurir.rs/Indenpendant)

