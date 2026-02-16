Slušaj vest

Robert Duvalpreminuo je danas u 95. godini, a bio je najpoznatiji po ulozi Toma Hejgena u filmu "Kum". Smatrao se jednim od najcenjenijih i najraznovrsnijih glumaca američke kinematografije, sa karijerom koja obuhvata film, televiziju, pozorište, režiju i produkciju.

Robert Selden Duval rođen je 5. januara 1931. godine u San Dijegu, Kalifornija, SAD. Sin je Vilijama Hauarda Duvala i Mildred Virdžinije Hart. Sa deset godina, preselio se sa porodicom na istočnu obalu SAD i odrastao u Anapolisu, Merilend.

Obrazovanje i rana karijera

Duval je pohađao srednju školu Principia High School u Ilinoisu, a diplomirao je na Principia College 1953. godine, specijalizujući istoriju i političke nauke. Nakon školovanja, služio je u Američkoj vojsci od 19. avgusta 1953. do 20. avgusta 1954. godine.

Po završetku vojne službe, preselio se u Njujork i studirao glumu na Neighborhood Playhouse School of the Theatre, gde je diplomirao 1955. godine. Pod mentorstvom Sanforda Meisnera, nastupao je na sceni u brojnim predstavama, uključujući dela Tenesija Vilijamsa (Camino Real) i Hortona Futa (The Midnight Caller). Dok je čekao prilike u glumi, šest meseci je radio kao menadžer u Pošti Menhetna, deleći stan sa Dastinom Hofmanom i Džinom Hekmenom.

Filmski debi i proboj

Duval je debitovao u filmu 1962. godine u ostvarenju To Kill a Mockingbird. Godine 1965. igrao je u Artura Milera (A View from the Bridge) i pojavio se u TV seriji Naked City. Iste godine nastupio je i u broadvejskoj predstavi Wait Until Dark.

Proboj mu je došao 1970. godine u komediji Roberta Altmana MASH*. Godine 1972. pojavio se u filmu The Godfather, u režiji Frensisa Forda Kopole, zajedno sa Al Paćinom, Marlonom Brandom, Dajan Kiton i Džejmsom Kanom. Njegova uloga donela mu je nominaciju za Oskara za najboljeg sporednog glumca. Duval je reprizirao ulogu Toma Hejgena u The Godfather Part II 1974. godine, a zatim je igrao u filmu The Killer Elite, u režiji Sema Pekinpeha. Tokom godina, postao je veoma tražen glumac i sarađivao sa mnogim istaknutim režiserima.

Režija i produkcija 1977. godine Duvall je režirao i producirao dokumentarni film We’re Not the Jet Set, fokusiran na rodeo porodice u Nebraski, koji je prikazan na Londonskom filmskom festivalu. Kasnije se vratio na pozorišne daske, nastupajući u predstavi Dejvida Mameta American Buffalo u Njujorku.

1978. godine dobio je drugu nominaciju za Oskara za sporednu ulogu u filmu Apocalypse Now, igrajući luitenant kolonela Bila Kilgora, ponovo u režiji Frensisa Forda Kopole, sa Martinom Šinom i Marlonom Brandom.

1979. godine režirao je svoj drugi film, Angelo My Love, koji prikazuje život ciganskih porodica u Njujorku. Igrao je i u filmovima The Stone Boy, The Natural i Colors. Njegova uloga Gasa MekKrea u mini-seriji Lonesome Dove donela mu je nominaciju za Emi i, kako je sam rekao, bila je jedna od najboljih u njegovoj karijeri.

1980. godine portretisao je sovjetskog diktatora Josifa Staljina u HBO produkciji Stalin, osvojivši Zlatni globus. Te godine osnovao je i svoju produkcijsku kuću Butchers Run Films, sve više se posvećujući produkciji. Producirao je film A Family Thing, koji je napisao Bili Bob Tornton, i koji je osvojio Humanitas Prize, a tumačio je i ulogu nacističkog birokrate Adolfa Ajhmana u filmu The Man Who Captured Eichmann. Kasniji filmovi i serije

Godine 2000. pojavio se u filmu Gone in 60 Seconds, sa Nikolasom Kejdžom i Anđelinom Džoli. 2016. godine igrao je u filmu In Dubious Battle, sa Selenom Gomez i Džejmsom Frenkom.

Privatni život

Robert Duval je bio u braku četiri puta. Sa Barbarom Benjamin (1964–1975), Gejl Jangs (1982–1986), Šeron Brofi (1991–1996) i sa Lusijanom Pedrazom (od 2004).

Kroz karijeru, Duval je osvojio brojne prestižne nagrade, uključujući Oskara za najboljeg glumca za film Tender Mercies, više Zlatnih globusa, i kritički je hvaljen zbog doprinosa kao glumac, režiser, producent i scenarista.

