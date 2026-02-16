Slušaj vest

Koautorka izraelske hit TV serije, Dana Iden, pronađena je mrtva u hotelskoj sobi u Atini, gde se snima četvrta sezona špijunskog trilera. Dana Iden, stara 52 godine, pronađena je kasno u nedelju od strane svog brata, saopštila je grčka policija, navodeći da je uzrok smrti samoubistvo.

Reakcija produkcijske kuće

Njenu smrt je opisala produkcijska kuća "Donna and Shula Productions", koju je osnovala Iden, kao trenutak velike tuge za porodicu, prijatelje i kolege. Nakon izveštaja izraelskih medija da grčka policija istražuje moguću povezanost sa Iranom, kompanija je takođe izdala izjavu kojom je isključila krivično ili nacionalistički motivisanu smrt, ističući da glasine koje su se širile nisu tačne i neosnovane. U ovakvim slučajevima, automatski se sprovodi obdukcija, a rezultati se potvrđuju zvaničnom istragom.

Istraga grčke policije

U roku od nekoliko sati, policija je pokrenula zvaničnu istragu, uzimajući izjave osoblja hotela i naredivši predaju snimaka sa sigurnosnih kamera. Policijska portparolka, Konstantina Dimoglidu, rekla je medijima da isključuje nasilnu smrt, dodajući da je brat producentkinje rekao da je njegova sestra uzimala lekove za stanje zbog kojeg je ranije bila hospitalizovana.

Karijera i doprinos

Ova nagrađivana televizijska producentkinja, koja je osvojila Emi za produkciju serije Tehran na Apple TV-u, bila je istaknuta figura u izraelskoj televizijskoj industriji. U Atini je boravila od 4. februara radeći na najnovijoj sezoni špijunskog trilera.

Javni emiter Izraela, KAN, izjavio je: "Tužni smo zbog gubitka naše prijateljice i partnerke u brojnim produkcijama, serijama i programima. Dana je bila među vodećim ličnostima u izraelskoj televizijskoj industriji i igrala je ključnu ulogu u kreiranju i vođenju nekih od najistaknutijih i najuticajnijih produkcija korporacije."

O seriji "Tehran"

Dana Iden pronađena mrtva u hotelskoj sobi Foto: Dia DIPASUPIL / AFP / Profimedia

Tehran, u kojoj glumi Niv Sultan kao agent Mossada Tamar Rabinyan, prati priču špijunke iranskog porekla koja je odrasla u Izraelu i regrutovana da infiltrira Iran kako bi razorila tamošnji nuklearni program. Serija, u kojoj je u drugoj sezoni glumila i Glen Klos, opisana je od strane New York Timesa kao toliko uverljiva u prikazu izraelske obaveštajne agencije da čak i direktor FBI-a to podržava. Iranski režim je više puta kritikovao seriju kao cionističku propagandu.

Snimanje u Atini

Od svog početka, Tehran se snimala u Atini, koju su produkcijski timovi smatrali mestom koje najviše podseća na iransku prestonicu, sa mrežom uskih stambenih ulica, aleja, širokih bulevara i trgova. Oba grada okružena su planinama i dele haos ispunjen sličnom mediteranskom svetlošću. Serija je privukla toliko publike da je Apple TV u decembru odlučio da finansira četvrtu sezonu.

