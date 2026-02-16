Slušaj vest

Robert Duval, legendarni glumac poznat po ikončnim ulogama u filmovima poput Kum i Apokalipsa danas, preminuo je u nedelju u 96. godini. Samo nekoliko meseci pre smrti, u novembru, podelio je dirljivu poruku sa svojim obožavateljima.

"Svim mojim obožavateljima želim srećan Dan zahvalnosti i sjajnu nadolazeću godinu. Bog vas blagoslovio", rekao je tada u video-klipu objavljenom na Fejsbuku.

Oproštaj supruge Lusijane

Vesti o smrti potvrdila je Lusijana Duval, njegova supruga sa kojom je proveo više od 20 godina. U objavi na Fejsbuku u ponedeljak napisala je da je holivudska legenda preminula mirno kod kuće, okružena ljubavlju i utehom.

"Juče smo se oprostili od mog voljenog supruga, dragog prijatelja i jednog od najvećih glumaca našeg vremena. Svima je bio glumac nagrađen Oskarom, režiser i pripovedač. Meni je bio jednostavno sve. Njegova strast prema zanatu bila je jednaka samo njegovoj dubokoj ljubavi prema likovima, dobroj hrani i druženju," napisala je i dodala da je voljena glumačka ikona u svojim brojnim ulogama dala sve svojim likovima i istini ljudskog duha koji su predstavljali.

"Čineći to, ostavlja nešto trajno i nezaboravno svima nama. Hvala vam na godinama podrške koju ste iskazivali Bobu i što ste nam dali ovo vreme i privatnost da proslavimo uspomene koje ostavlja za sobom.“ Njena posveta uključivala je i fotografiju para sa njihovog ranča u Virdžiniji, na kojoj poziraju sa konjem i dva psa.

Poslednje objave na društvenim mrežama

Duvalova poslednja objava na društvenim mrežama bila je poruka na Fejsbuku od 3. februara o njegovom filmu "Secondhand Lions" iz 2003. godine, u kojem glumi sa Hejli Džoel Osmentom i Majklom Keinom.

"Jednog dana tokom snimanja filma "Secondhand Lions", pobegao je lav. Da se okrenuo u mom pravcu, danas ne bih bio ovde!", našalio se Duvall samo nekoliko dana pre smrti.

Poslednja objava Roberta Duvala

Oskarovac je potom s oduševljenjem govorio o svojim kolegama i režiseru komedije-drame, Timu Mekenlisu.

"Apsolutno sam uživao radeći na ovom filmu sa režiserom Timom Mekenlisu i glumcima Hejli Džoel Osmentom i Majklom Keinom", napisao je uz isečak iz filma.

Mesec dana ranije, dan pre svog velikog rođendana, Duval je podelio još jedan dirljiv isečak koji je sastavila njegova supruga, a koji je uključivao fotografije iz njegovog detinjstva, kao i novije snimke.

