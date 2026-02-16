Slušaj vest

Posle vesti da je Robert Duvalpreminuo 15. februara u 96. godini, mnoge je dodatno dirnula poruka njegove supruge Lusijane Duval (rođene Pedraza), koja je potvrdila njegov odlazak.

"Juče smo se oprostili od mog voljenog muža, dragog prijatelja i jednog od najvećih glumaca našeg vremena", napisala je na Fejsbuku, dodajući da je "Bob preminuo mirno kod kuće, okružen ljubavlju i toplinom".

Iza te rečenice stoji priča o paru koji je bio zajedno gotovo tri decenije, sarađivao na filmovima, delio istu strast prema tangu i godinama zajedno hodao crvenim tepisima.

U galeriji pogledajte fotografije Roberta Duvala:

1/6 Vidi galeriju Robert Duval Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia, ORION PICTURES / Album / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Od Argentine do Holivuda

Lusijana je iz Argentine. Robert Duval je u jednom intervjuu ispričao da je rođena u Salt i da je odrastala u Huhuju, a da je kao devojčica obožavala odlaske u Buenos Ajres, gde je sa sestrama posećivala baku. Njihov prvi susret dogodio se upravo u Argentini, u Buenos Ajresu, i to potpuno filmski. Duval je jednom prilikom opisao anegdotu koja se često prepričava: otišao je da kupi cveće, ali je cvećara bila zatvorena, pa je ušao u pekaru.

"Da je cvećara bila otvorena, nikada je ne bih upoznao", rekao je tada.

Druga verzija priče otkriva i Lusijaninu stranu: ona mu je prišla i pozvala ga na žurku, bez ikakvih očekivanja. Još zanimljivije, tvrdila je da u tom trenutku nije znala ko je on, što je Duvalu bilo i simpatično i pomalo neverovatno. Njoj je, međutim, upravo to bilo važno: upoznala je "Bobija", a ne legendu.

Robert Duval sa suprugom Lusijanom Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Vezu su započeli 1996. godine, a venčali su se 2005. Potom su često odlazili u Argentinu, gde su posećivali porodicu i prijatelje, a jedno vreme su, prema Duvalovim rečima, kupili i renovirali hotel pod nazivom "The House of Jasmine", koji su posedovali nekoliko godina.

Nije bila samo "žena slavnog glumca"

Lusijana ima iskustvo u filmskoj industriji. Bavila se glumom i režijom, a često je radila i sa Duvalom. Pojavljivala se u filmovima kao što su "Assassination Tango", "Wild Horses" i "This Is Your Life", a režirala je i ostvarenje "Portrait of Billy Joe", u kojem je takođe igrala.

Duval je u jednom intervjuu ispričao da je suprugu ubacio u film relativno brzo nakon što su se upoznali, uz zanimljiv detalj o reakciji okruženja: Frensis Ford Kopola je navodno pitao zašto ranije nije glumila, a Duval je tvrdio da su je studenti glume zaustavljali na ulici i govorili da su im profesori preporučili da je gledaju kao primer.

Robert Duval Foto: ORION PICTURES / Album / Profimedia

Sitnice koje su ih spajale

Jedna od najneobičnijih, ali njima dragih podudarnosti jeste da su rođeni istog dana, 5. januara, sa razlikom od 41 godine. Duval je umeo da se šali na račun toga, pa je prepričavao i reakciju njenog oca: "Ne znam da li da te zovem oče ili sine!".

Još jedna važna nit bila je ljubav prema tangu. Lusijana je rekla da je tango igrala godinama, a Duval je isticao koliko mu je elegantna na podijumu i koliko se ta reč u Argentini ceni. Njih dvoje su često povezivani sa tom strašću, a postojao je čak i period kada su javno plesali na velikim događajima, uključujući i jedan svečani prijem u Beloj kući tokom posete argentinskog predsednika Karlosa Menema.

Pored umetnosti, delili su i humanitarnu stranu života. Zajedno su osnovali "The Robert Duvall Children’s Fund", fond namenjen pomoći siromašnoj deci i porodicama na severu Argentine. Duval je u jednom razgovoru otvoreno priznao da je ta priča u velikoj meri bila Lusijanina ideja i energija. Pričao je i da su pomagali lokalnim ženama da pokrenu posao, kao i da je Lusijanin otac, Lusijano, učestvovao u izgradnji kuća uz sredstva fonda.

Robert Duval Foto: Paramount / Hollywood Archive / Profimedia

Kada je Duval govorio o tome šta ga drži aktivnim i u poznim godinama, često je odgovarao jednostavno: "Moja žena. Ona me drži u formi". A 2021. godine, u intervjuu, rekao je da mu je svakodnevica sa njom jedan od najlepših delova života i da "ona brine o njemu".

Na kraju, upravo je ona bila ta koja je svetu saopštila da je otišao. U oproštajnoj poruci naglasila je razliku između slike koju svet vidi i onoga što je ona živela: za javnost je bio nagrađivani glumac i pripovedač, a za nju "sve".

Slavni oskarovac je pre Lusijane bio još tri puta u braku - sa Barbarom Bendžamin od 1964. do 1975. Potom se oženio Gejl Jangs sa kojom je bio u braku od 1982. do 1986. Sa Šeron Brofi se venčao 1991. ali njihov brak je okončan 1995. godine. Nije imao dece.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor