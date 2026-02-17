Slušaj vest

Eva Mendez i Rajan Gosling zajedno su od 2011. godine, kada su se upoznali na snimanju filma "Kuća iza borova", a od tada privatni život čuvaju gotovo potpuno zatvorenim za javnost. Upravo iz te potrebe da zaštite porodicu doneli su odluku da deca ne odrastaju okružena privilegijama.

Rajan i Eva Foto: Profimedia

Mali stan i potpuno običan život

Prema navodima medija, Gosling i Mendez žive sa ćerkama u malom dvosobnom stanu i nemaju dadilju. Decu odgajaju sami, a kada im je potrebna pomoć, uskaču Evinini roditelji. Ne žele da ćerke rastu u ogromnoj kući na Holivud Hilsu, već da imaju normalno detinjstvo. Zbog toga dosta vremena provode van grada, gde mogu da šetaju bez paparaca i pažnje.

U kući imaju jasnu podelu poslova. Eva kuva, Rajan čisti. Ona ga opisuje kao "porodičnog čoveka u kuhinji", dok je sama opsednuta urednošću do te mere da je postala suvlasnica kompanije koja proizvodi antibakterijske sunđere.

Rajan i Eva Foto: Profimedia

"Život je tako haotičan. Ali jedina stvar koju mogu da kontrolišem je moja kuća, moja kuhinja. Kada perem sudove, osećam se kao da meditiram. Ima dublji smisao od samog čišćenja - daje mi jasnoću. Čista sudopera za mene znači čist um", rekla je glumica.

Radi od kuće i priznaje da je često okružena haosom - tokom video-snimanja ili sastanaka samo primeti da joj se dete pojavilo iza leđa sa ćebencetom. Zbog toga je uvela pravilo: zatvorena vrata znače da mama radi, ali ga deca često ignorišu.

Deca i roditeljstvo iznad karijere

Par ima dve ćerke - Esmeraldu Amadu, rođenu 12. septembra 2014. u Santa Moniki, i Amadu Li. Vest o trudnoći dugo su krili, jer, kako su rekli bliski izvori, Mendes nikada nije želela da iko van najbližih zna detalje o porodici.

Nakon rođenja prve ćerke Gosling je bio, prema rečima prijatelja, "ludo zaljubljen u bebu", dok je Eva govorila da nikada nije bila srećnija nego kao majka. Kasnije joj je javno zahvalio na dodeli Zlatnog globusa za film "La La Land".

"Dok sam pevao, plesao i svirao klavir, moja partnerka je odgajala našu ćerku, bila trudna sa drugom i pomagala bratu u borbi sa rakom. Hvala ti. Amada i Esmeralda, volim vas".

Mendez je napravila dugu pauzu od glume kako bi se posvetila porodici i priznala da joj je majčinstvo teže od karijere. Danas bira projekte pažljivije i naglašava: "Ne želim da radim ništa na silu".

Ćerke čak ne pohađaju klasičnu školu - roditelji su odlučili da ih obrazuju kod kuće. Eva je prvo pokušala sama da ih podučava, ali su kasnije angažovali nastavnicu koja ih prati i tokom putovanja.

Luksuzna realnost i domovi širom sveta

Iako svakodnevno žive skromno, njihova profesionalna realnost podrazumeva više nekretnina. Zbog snimanja Goslingovog filma "Projekat Očajnički pokušaj" porodica se 2024. preselila u London, gde je boravila u luksuznoj kući u elitnom Noting Hilu.

"U Noting Hilu smo i imamo pristup zajedničkim vrtovima. Ozbiljno, magično je", opisala je Eva život u kraju.

Fotografije koje je objavila pokazale su elegantan enterijer - krem fotelju ispred klasičnog britanskog kamina ukrašenog cvećem i velikim ogledalom, komodu od punog drveta sa porculanom za porodične večere, zlatnu lampu i umetničke slike. Na jednoj fotografiji njihov pas odmara među knjigama, dok je glumica napisala da joj je čitanje terapija.

Foto: Profimedia

Nakon toga porodica se preselila u luksuzni Hempsted u severnom Londonu, gde su iznajmili kuću od crvene cigle sa šljunkovitim prilazom, urednim živim ogradama i drvenom kapijom. Eva je na snimcima pokazala dvorište dok su psi Lučo i Medžik trčali oko nje, a zatim i ulaz - tamnoplava vrata sa i beli kameni stepenik.

U istom kraju žive i brojne poznate ličnosti poput Harija Stajlsa, Helene Bonam Karter, Rikija Džervejsa, Džudi Denč, Eme Tompson i Due Lipe.

Par ima i stalnu bazu u Kaliforniji, pa praktično živi između više država i domova - od "malog stana" u kome odgajaju decu bez privilegija do luksuznih kuća koje koriste zbog posla.

