Robert Duval, legendardni glumac, dobitnik Oskara i jedna od najvažnijih figura u istoriji američkog filma, preminuo je 15. februara 2026. godine u 96. godini života. Otišao je mirno, u svom domu u Midlburgu, okružen najbližima.

Robert Duval Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia, ORION PICTURES / Album / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Iako porodica nije otkrila uzrok smrti, mediji su njegov odlazak ocenili kao posledicu prirodnog procesa starenja. Duval je decenijama ostajao u iznenađujuće dobroj formi i radio je i nakon što je napunio 90 godina.

U intervjuima je naglašavao da su za njegovu dugovečnost zaslužne osnovne stvari:

- kretanje,
- odnosi s bližnjima i
- emotivna podrška.

Posebno je isticao ulogu svoje supruge, Lusijane, koja je brinula o njegovim svakodnevnim navikama i aktivnostima. Govorio je da se trudi da uvek bude "u nekoj formi" i da ne odustaje od vežbanja.

"Juče smo se oprostili od mog voljenog muža, dragog prijatelja i jednog od najvećih glumaca našeg vremena. Bob je otišao mirno, kod kuće, okružen ljubavlju i toplinom. Za svet je bio dobitnik Oskara, reditelj i pripovedač. Za mene je bio jednostavno sve", napisala je supruga slavnog glumca u objavi na Fejsbuku.

Poslednjih godina na internetu su se više puta pojavljivale lažne vesti o njegovoj smrti. Svaki put su bile demantovane, uz naglašavanje da je glumac živ i u iznenađujuće dobroj formi uprkos poznim godinama. Servisi za proveru informacija potvrđivali su da je njegovo zdravstveno stanje stabilno, a sam Duval nije pominjao da boluje od ozbiljnijih bolesti.

(Kurir.rs/Mondo)

