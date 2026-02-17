Slušaj vest

Manekenka i glumica Kaja Gerber prisustvovala je sinoć dodeli Independent Spirit nagrada u Los Anđelesu. Priznanja se uručuju od 1984. i slave nezavisna ostvarenja snimljena sa ograničenim budžetom i izvan velikih studija. Smatraju se kontrapunktom Oskaru, nagrade dodeljuje organizacija Film Independent.

Haljina koju je izabrala Kaja Gerber za ovu ceremoniju ističe odvažnu estetiku minimalizma. Kroj prati liniju tela, a ćerka Sindi Kraford je monohromatsko izdanje zaokružila prelepim salonkama.

Ispod čipkastog modela nije nosila grudnjak, a ovakav model haljine dozvoljava jedino minijaturni veš.

Zvezde često ispod golih haljina nose bodije ili veš u boji kože, kako bi se postigao efekat golotinje bez previše otkrivanja. I pored ovako izazovnog modnog izdanja Kaja Gerber izgledala je veoma elegantno.

Gole haljine odavno su postale standard u modi, i koliko ima loših i pogrešnih modela tako se mogu naći i efektne varijante. Dobro je kada provokativan dizajn prati odmeren kolorit i ostali svedeni detalji stajlinga kao što je to slučaj sa stilom Kaje Gerber.

Elegantna haljina i odmerena šminka i te kako su doprinele eleganciji.

Kaja Gerber je prvi modni angažman imala sa samo 10 godina, za Young Versace. Ugovor sa agencijom IMG Models potpisala je sa 13 godina. Njena majka, slavna manekenka Sindi Kraford, podržavala je svoju naslednicu da u tom uzrastu zakorači na javnu scenu. Podršku joj pruža i otac Rendi Gerber, a manekenstvom se bavi i njen brat Presli.

Ćerka Sindi Kraford debitovala je na pisti sa 16 godina na reviji brenda Calvin Klein,pa je zatim sarađivala sa brendovima Prada, Chanel, Saint Laurent, Fendi i Valentino. Na dodeli British Fashion Awards 2018. godine proglašena je za modela godine. Često je snimala editorijale sa majkom.

Sa 15 godina pojavila se u TV filmu Sister Cities, glumila je i u sledećim ostvavrenjima: American Horror Story, Babylon, Palm Royale, Saturday Night, ove godine gledaćemo je u filmu Mother Mary.

